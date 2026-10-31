Un mercado de las flores con diseño botánico, talleres y propuestas para esta primavera

Flores, vegetación, diseño y creatividad serán los protagonistas de una nueva edición de Arte en Distrito, iniciativa de Parque Arauco que esta primavera transformará el Distrito de Lujo en un mercado floral inspirado en los tradicionales espacios europeos dedicados a las flores y la naturaleza.

Entre el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre, el espacio reunirá a 16 expositores del mundo de la floristería, la decoración y el diseño botánico, en una propuesta que busca acercar el arte floral al público y poner en valor el talento local.

La curatoría estará a cargo del estudio chileno de arquitectura de paisaje Passalacqua Paisajismo y contará con la participación de proyectos como La Florera y Florissimo, especializados en floristería; Vela Vista y Daniela Fabres, vinculados a la decoración y el arte botánico; además de El Florista y Orquídea Oriental, entre otros expositores.

La programación también contempla actividades para quienes quieran profundizar en el cuidado y la composición floral. El sábado 31, a las 12:00 horas, La Florera realizará la masterclass «El arte de crear un ramo», un taller práctico que requiere inscripción previa. El domingo 1 de noviembre, en el mismo horario, Orquídea Oriental impartirá un taller de cuidado y mantención de orquídeas. Para esta actividad, los participantes deberán llevar su propia planta y aprenderán técnicas de poda, cambio de sustrato, estimulación de la floración y cuidados básicos.

A estas actividades se sumará una exposición de bonsáis a cargo de la Asociación Chilena de Bonsái (ACHIBO), programada para el sábado a las 15:00 horas, donde se podrán conocer distintas variedades y acercarse a esta disciplina milenaria.

La experiencia se complementará con el Café de las Flores, un espacio de cafetería con una selección de pastelería para acompañar el recorrido.

El Mercado de las Flores estará abierto al público en el Distrito de Lujo de Parque Arauco, entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre, con entrada gratuita.

Datos para visitar