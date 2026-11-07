Mercado París Londres realizará una nueva edición de su Secret Show con artista sorpresa
La quinta edición del Secret Show se realizará este sábado 7 de noviembre en la azotea de Espacio Londres, con un concierto de aforo limitado cuyo protagonista será revelado al momento de subir al escenario, en el marco de una nueva versión de Mercado París Londres.
La quinta versión del encuentro musical se realizará este sábado 7 de noviembre en la azotea de Espacio Londres, en Santiago Centro. La identidad del artista invitado se mantendrá en reserva hasta el momento de su presentación.
Un concierto sin revelar su protagonista
Mercado París Londres prepara una nueva edición de su Secret Show, una propuesta musical que apuesta por la sorpresa y que tendrá lugar este sábado 7 de noviembre en la azotea de Lab. Cultural Espacio Londres, ubicado en Londres 55, Santiago Centro.
La actividad comenzará a las 18:00 horas con una previa musicalizada por un DJ. Durante ese espacio, los asistentes podrán disfrutar de cervezas Odissea y compartir antes del inicio del espectáculo, cuyo principal atractivo será la presentación de un reconocido artista que no será anunciado previamente.
La identidad del invitado se dará a conocer únicamente cuando suba al escenario, por lo que el público asistirá sin conocer de antemano quién estará a cargo del espectáculo.
Una experiencia musical de cupos limitados
El Secret Show se desarrollará en el marco de la décimo octava edición de Mercado París Londres, programada para el sábado 7 y domingo 8 de noviembre, entre las 12:00 y las 20:00 horas.
Durante ambas jornadas, el barrio reunirá a más de 150 expositores y contará con una programación gratuita que contempla música en vivo, gastronomía, arte, oficios y actividades dirigidas a públicos de todas las edades.
A diferencia de las actividades abiertas del mercado, el Secret Show tendrá un aforo limitado. Su formato contempla la compra de entradas sin conocer previamente al artista que se presentará, una dinámica que busca poner el foco en el descubrimiento musical y la experiencia de asistir a un espectáculo sorpresa.
Las entradas para el concierto están disponibles a través de Evently, con cupos limitados.