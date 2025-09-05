Corriendo por Brasil: deporte, maratones, paisajes y cultura en recorridos únicos

La segunda mitad del año es ideal para calzarse las zapatillas y emprender recorridos en algunos de los parajes más atractivos del país vecino. Con buen clima y puntos de partida que incluyen ciudades, bosques y playas, hay opciones para todas las preferencias y categorías de maratonistas, desde los tres años de edad en adelante.

Florianópolis (Santa Catarina)

La carrera Mountain Do Costão do Santinho se llevó a cabo por primera vez en 2007, y es una de las maratones más tradicionales en territorio catarinense. Con categorías para 5, 9, 21 y 42 kilómetros, el itinerario pasa por algunas de las postales más hermosas del norte de Floripa. Uno de los focos del evento es la Praia de Santinho, que forma parte de un conocido resort de la zona.

El evento combina turismo, ocio y deporte, con un recorrido que explora una de las regiones más visitadas durante el verano en Santa Catarina, pasando por cuatro playas, tres costas, dunas, bosques, senderos y caminos de tierra, y está considerada como una de las pruebas con mayor dificultad técnica de Brasil.

Cuándo: 13 de septiembre de 2025 / @mountaindo.sports

Paraty (Río de Janeiro)

Una de las ciudades coloniales mejor conservadas del país recibirá a la maratón Paraty Brazil con categorías para runners de 7, 24, 33, 55 y 108 kilómetros. El trazado de la carrera incluye costa marítima, Mata Atlántica, cascadas y caminos empedrados centenarios.

Ubicada a 250 km de Río, Paraty fue fundada en 1667, y continúa preservada entre montañas y una costanera desde la cual zarpan embarcaciones de pequeño porte hacia las playas más hermosas de la región. El bosque tropical como marco y las aguas con matices de azul y verde son sus señas de identidad, que resaltan en medio de la bahía.

El Paraty Brazil es un evento de referencia del trail brasileño y la oportunidad de recorrer uno de los parajes naturales mejor preservados del litoral fluminense.

Cuándo: del 18 a 21 de septiembre de 2025 / @brazilbyutmb

Salvador (Bahía)

La Maratón Salvador 2025 repartirá más de 40 mil dólares en premios. Las pruebas, que varían de 5 a 42 kilómetros, arrancan desde el Parque dos Ventos, en la costa del barrio de Boca do Río. Con una convocatoria prevista de 15 mil personas, el evento forma parte del Calendario Oficial de Turismo Deportivo de Salvador y cuenta con el sello de la Federación Internacional de Atletismo, World Athletics.

Para evitar los picos de calor tropical bahiano, algunas de las pruebas comienzan a las 5 de la mañana. Salvador es reconocida por su cultura, mezcla de razas y por haber sido la primera capital de Brasil. Además de su potencia cultural, la ciudad cuenta con playas urbanas y otras más distantes. Además, Bahía es el estado que concentra la mayor cantidad de resorts del noreste de Brasil.

Cuándo: 20 y 21 de septiembre de 2025 / @maratonasalvador

Río de Janeiro (Río de Janeiro)

Rei e Rainha do Mar (Rey y Reina del Mar) combina carrera y natación, y es una tradición en el calendario deportivo de Río. Este año, la novedad es que el recorrido vuelve a incluir la playa de Leblon, en la zona sur de la ciudad, que durante ocho años estuvo fuera del recorrido. La prueba de 10 km tendrá un trayecto inédito, pasando por casi todo el litoral de las playas oceánicas de la Zona Sur de Río, con salida en la Playa Vermelha, en Urca, y llegada en el Puesto 12 de Leblon, valorizando la vocación carioca como un gran parque deportivo al aire libre.

El Rey y la Reina del Mar es el único evento del segmento que ofrece nueve pruebas en formato de travesía. En total, se esperan 3500 participantes, con pruebas pensadas para toda la familia y competidores a partir de los tres años de edad. Las distancias comienzan en 200 m y llegan hasta los 10 km en natación y de 300 m a 2 km en carrera. Las pruebas incluyen natación en alta mar, carrera en la arena y biatlón.

Cuándo: en Leblon, 28 de septiembre. En Copacabana, 13 y 14 de diciembre de 2025 / @reierainhadomar

Gramado (Rio Grande do Sul)

La X-Treme Run Gramado 2025 es una carrera que arranca en la pintoresca ciudad de la sierra gaúcha y se despliega por montañas y bosques, entre cascadas, lagos y vistas impresionantes, con categorías para 7, 12, 25 y 55 km. Una vez en Gramado (a 115 km de Porto Alegre) es hora de explorar sus atractivos: el Parque Leminski, el Parque Caracol, con su magnífica cascada y el encantador centro de Gramado, famoso por su arquitectura europea. En esta región de montañas bajas, con valles cubiertos de hortensias, hace más de un siglo se asentaron colonos italianos, suizos y alemanes, que fusionaron sus tradiciones con las locales.

Cuándo: 11 de octubre de 2025 / @xtremegramado

Pomerode (Santa Catarina)

La Maratón Internacional de Pomerode es una ocasión perfecta para adentrarse en la ciudad más alemana de Brasil. Pomerode es un municipio de Santa Catarina (ubicado a 75km del Aeroporto de Navegantes), donde más del 90% de la población es de origen alemán, y mantiene el ambiente bávaro en su arquitectura, gastronomía y fiestas a lo largo de todo el año. Testimonio de la inmigración europea, sus habitantes mantienen el uso del dialecto pomerano como lengua coloquial y del Hochdeutsch como lengua escrita, modos de comunicación en desuso incluso en Europa.

Con apenas 34.000 habitantes destaca por sus fachadas decoradas con listones de madera, el estilo tradicional bávaro, y está cerca del Parque Nacional de Itajaí, donde abundan bosques, ríos y cascadas, que favorecen el contacto con naturaleza y varios recorridos de turismo rural. La carrera tendrá versiones para 6, 21 y 42 km, además de la competencia para niños.

Cuándo: 25-26 de octubre de 2025 / @maratonapomerode

Brasilia (Distrito Federal)

En 2024, la Maratón Monumental de Brasília convocó a más de 12000 atletas de 585 ciudades y más de 40 países, siendo uno de los mayores eventos de carreras callejeras de Brasil y Sudamérica. La prueba forma parte del calendario nacional, cuenta con la Permit Prata de la Confederación Brasileña de Atletismo y es miembro de la AIMS. Desde 2023, cuenta con el sello internacional de World Athletics. Fundada en 1960 para ser la nueva capital del país, Brasilia combina la modernidad de su urbanismo y arquitectura con los paisajes agrestes del bioma Cerrado.

Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, su casco urbano es un ejemplo de diseño innovador, con amplias avenidas y monumentos emblemáticos como el Congreso Nacional y la Catedral Metropolitana en el Eixo Monumental y la Explanada de los Ministerios. Estos monumentos son parte del recorrido de la Maratona Monumental, que incluye categorías de 5, 10, 21 y 42 kilómetros.

Cuándo: 22 y 23 de noviembre de 2025

Más información en https://www.maratonamonumentalbsb.com.br/