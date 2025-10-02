Bienestar, enoturismo, astroturismo y naturaleza: comenzó la venta en programa Turismo Mujer

El programa Turismo Mujer de Sernatur estrenó una nueva temporada con una renovada oferta de viajes, que este año incluye destinos como Iquique, Vicuña, Machalí Termas, Santa Cruz, Valle Las Trancas, Pucón, Frutillar y Puerto Varas.

La principal novedad es que las salidas ya no se limitarán a Santiago, sino que también partirán desde otras capitales regionales como Rancagua, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Los Ángeles, ampliando así las posibilidades de participación.

Según informó Sernatur, la venta de paquetes ya comenzó y está disponible en el sitio turismomujer.sernatur.cl. La oferta contempla salidas tanto terrestres como aéreas.

El programa, pensado especialmente para mujeres de entre 18 y 59 años, ofrece paquetes de 3 días y 2 noches con todo incluido: alojamiento, alimentación completa (desayuno, almuerzo y cena), actividades recreativas, excursiones, traslados en buses exclusivos y seguro de asistencia en viaje. Además, las participantes podrán disfrutar de experiencias de bienestar, enoturismo, astroturismo y naturaleza, pensadas para un descanso entretenido y en comunidad.

El director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, destacó que “es un programa diseñado especialmente para que las mujeres descubran, exploren y vivan Chile como nunca antes. Este año hemos escuchado sus deseos y traemos grandes sorpresas: más destinos, nuevos paquetes turísticos y experiencias únicas creadas para todos los gustos y necesidades”.

¿Cómo participar?

Para acceder, las interesadas deben:

Tener entre 18 y 59 años al momento de la compra.

Presentar cédula de identidad chilena vigente.

Realizar un copago por persona según el destino elegido, directamente en turismomujer.sernatur.cl.