Chile se consolida como referente de la hospitalidad en primera selección global de Llaves Michelin

Así como las Estrellas Michelin reconocen a los restaurantes más excepcionales del mundo, las nuevas Llaves Michelin distinguen a los hoteles que ofrecen experiencias de hospitalidad realmente sobresalientes, marcando un antes y un después en la industria global del alojamiento.

En esta primera Selección Global de Llaves Michelin, 2.457 hoteles de todo el mundo recibieron una, dos o tres Llaves, estableciendo un nuevo referente internacional de calidad, servicio y autenticidad.

Entre los 84 hoteles sudamericanos reconocidos —en países como Chile, Perú, Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador y Uruguay— Chile emerge como uno de los destinos líderes de la región, con 17 hoteles distinguidos que reafirman su posicionamiento como un país de hospitalidad de clase mundial, con experiencias que conectan lujo, naturaleza y cultura local.

Los hoteles chilenos con Llaves Michelin

En el extremo sur del continente, el Tierra Patagonia Hotel & Spa y Awasi Patagonia, ubicados en el Parque Nacional Torres del Paine, se consolidan entre los mejores alojamientos del mundo, al recibir Tres Llaves Michelin, la máxima distinción posible.

Estos hoteles representan lo más alto de la hospitalidad chilena, con propuestas que combinan diseño, servicio personalizado y un profundo respeto por la naturaleza austral.

Chile también fue reconocido con Seis hoteles de Dos Llaves, incluyendo Awasi Atacama, Explora Patagonia, Nayara Alto Atacama, The Singular Patagonia, Refugia Chiloé y Vik Chile, todos ellos referentes en experiencias que fusionan paisajes únicos, arquitectura inspirada en el entorno y un servicio de primer nivel.

A ellos se suman nueve hoteles con Una Llave Michelin, entre los que destacan CasaMolle, Explora Atacama, Explora Rapa Nui, Futangue Hotel & Spa, Hotel AWA, Hotel Magnolia, The Ritz-Carlton Santiago, The Singular Santiago y Tierra Atacama Hotel & Spa, consolidando la presencia chilena a lo largo de todo el territorio, desde el desierto más árido del mundo hasta la misteriosa Isla de Pascua.

Chile, un destino integral

Para Gwendal Poullennec, director internacional de la Guía Michelin, la introducción de las Llaves representa “un nuevo referente global de excelencia hotelera, que celebra los lugares donde diseño, servicio y entorno se combinan para crear momentos inolvidables”.

La sólida presencia de Chile en esta selección demuestra cómo el país ha sabido convertir su diversidad geográfica en una fortaleza turística, con una oferta hotelera que conjuga paisajes únicos, sostenibilidad y experiencias inmersivas.

Un ejemplo emblemático es Explora Rapa Nui, distinguido con Una Llave Michelin, que ofrece alojamiento con todo incluido y exploraciones guiadas a los moais y sitios arqueológicos, brindando una conexión profunda con el patrimonio cultural de la Polinesia chilena.

Además, Tierra Patagonia Hotel & Spa fue nominado al Premio Michelin Conexión Local, que reconoce a los hoteles que ofrecen experiencias auténticas vinculadas al territorio y las comunidades.

Con estos reconocimientos, Chile confirma su lugar entre los destinos más inspiradores del planeta, junto a países tradicionalmente asociados al lujo y la excelencia, como Francia, Italia o Japón.

La distinción de la Guía Michelin no solo impulsa la visibilidad internacional del país, sino que también refuerza su posicionamiento como potencia turística sudamericana, capaz de ofrecer experiencias de alojamiento que combinan sostenibilidad, sofisticación y sentido de lugar.

La Selección Global de Llaves Michelin 2025 ya está disponible en el sitio web y la aplicación de la Guía Michelin, donde los viajeros pueden descubrir y reservar los hoteles reconocidos en Chile y el resto del mundo.