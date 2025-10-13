Chicago lidera por noveno año los premios Condé Nast Traveler como la mejor ciudad estadounidense

Ubicada en el estado de Illinois, en el noreste de los Estados Unidos y a orillas del lago Michigan, Chicago es la tercera ciudad más poblada del país y el principal núcleo de su área metropolitana.

Por noveno año consecutivo, fue elegida como la “Mejor Gran Ciudad de Estados Unidos” en los Readers’ Choice Awards 2025 de Condé Nast Traveler, uno de los premios más prestigiosos del turismo mundial.

Más de 750 mil votos respaldaron el reconocimiento que, por casi una década, ha mantenido a la ciudad del viento en la cima de la lista, superando a urbes como Nueva York, San Francisco y Boston.

Una ciudad que rompe récords

Además del reconocimiento nacional, la edición británica de Condé Nast Traveller la nombró una de las ciudades más acogedoras del mundo, siendo la única ciudad estadounidense en obtener dicho honor. Kristen Reynolds, presidenta y directora ejecutiva de Choose Chicago, la oficina oficial de turismo local, aseguró que “este reconocimiento proviene de algunos de los viajeros más experimentados y exigentes del mundo, y confirma lo que sabemos: Chicago es una ciudad de clase mundial con una belleza, cultura y hospitalidad inigualables”.

El reconocimiento llega en un momento histórico: los hoteles locales registraron el verano más exitoso de su historia, con 3,56 millones de habitaciones ocupadas entre junio y agosto de 2025, un 4,3 % más que el año anterior. Los ingresos superaron los 948 millones de dólares, un nuevo récord que demuestra el impulso del turismo en la ciudad.

Para el alcalde Brandon Johnson, este logro “no sería posible sin la dedicación de nuestros trabajadores de la hostelería y socios del sector, quienes hacen que los visitantes se sientan como en casa todos los días. Chicago es realmente la mejor ciudad del mundo, y ahora, una vez más, el mundo está de acuerdo”.

La economía turística de la ciudad genera más de 20 mil millones de dólares anuales y sustenta más de 130 mil empleos locales, una prueba de cómo el turismo ha sido motor de desarrollo y cohesión social.

Una experiencia para todos los gustos

Parte del encanto de Chicago está en su diversa oferta cultural y gastronómica. Desde los grandes museos hasta los festivales callejeros, la ciudad ofrece una experiencia única para cada visitante.

El Instituto de Arte de Chicago, el Museo Field o el Acuario Shedd son paradas obligadas para quienes buscan conectar con la historia y la ciencia. También destacan el Museo de Historia Negra DuSable, dedicado a la preservación y difusión de la historia y cultura afroamericanas a través de exposiciones y colecciones.

Respecto a la vida nocturna, los clubes de blues y jazz mantienen encendida la herencia musical que define a la ciudad desde principios del siglo XX. Chicago también es cuna de innovadores restaurantes, muchos liderados por chefs reconocidos internacionalmente, que fusionan la tradición estadounidense con influencias globales.

Por otro lado, los fanáticos del deporte pueden disfrutar de los Chicago Bulls y Blackhawks en el United Center, de los Chicago Cubs en el histórico Wrigley Field, o alentar a los Bears en el Soldier Field, uno de los estadios más icónicos del país.

Más allá del deporte, su arquitectura continúa fascinando a expertos y turistas: el skyline, dominado por el Willis Tower y el John Hancock Center, se combina con parques, murales y el icónico Millennium Park, hogar del famoso Bean.

La red hotelera, el sistema de transporte y la variedad de eventos culturales y gastronómicos hacen que Chicago sea un destino accesible, vibrante y lleno de vida durante todo el año.