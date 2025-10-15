Chile alcanza siete nominaciones mundiales en los World Travel Awards 2025 tras su éxito continental
Tras conquistar cinco galardones en la versión sudamericana, el país buscará alcanzar el máximo reconocimiento global con nominaciones que destacan su liderazgo en aventura, naturaleza y sostenibilidad.
Luego de arrasar en la edición sudamericana de los World Travel Awards (WTA) 2025, donde obtuvo cinco galardones, Chile vuelve a destacar al ser nominado en siete categorías de la competencia mundial, el nivel más alto del programa de premios internacionales que reconoce la excelencia en la industria del turismo global.
Estos reconocimientos llegan tras alcanzar un desempeño sobresaliente de Chile en la versión continental de los premios, donde obtuvo cinco títulos: Mejor Destino de Turismo Aventura, Mejor Destino Romántico (desierto de Atacama), Mejor Destino Verde, Mejor Destino de Naturaleza y Mejor Destino de Cruceros.
Las nominaciones de Chile en la edición mundial de los World Travel Awards de este año son las siguientes:
- Mejor Destino de Turismo Aventura del Mundo: vota aquí.
- Mejor Destino de Naturaleza del Mundo: vota aquí.
- Mejor Destino Verde del Mundo: vota aquí.
- Destino Más Romántico del Mundo, por el desierto de Atacama: vota aquí.
- Mejor Destino de Cruceros del Mundo: vota aquí.
- Mejor Destino Regional de Turismo Aventura del Mundo, por Pucón: vota aquí.
- Mejor Ciudad Destino del Mundo, por Santiago: vota aquí.
Para votar por Chile, Sernatur y su marca de promoción Chile es Tuyo prepararon el sitio chileestuyo.cl/votaxchile, donde están los links directos para hacer que Chile sea líder mundial de turismo.
Las votaciones estarán abiertas hasta el 26 de octubre de 2025. Pueden votar profesionales del turismo, representantes de medios y consumidores de viajes en general. El país o destino nominado que obtenga la mayor cantidad de votos será anunciado como el ganador de los World Travel Awards 2025 en la ceremonia de Gala Final que se realizará en Baréin el 6 de diciembre.
La organización del certamen conocido como los Óscar del turismo expresó en su comunicación oficial que “nuestras categorías World’s Leading son las más altas dentro del programa de los World Travel Awards, por lo que enviamos enormes felicitaciones por haber llegado tan lejos, un logro increíble en sí mismo. Ahora tienen la oportunidad de alcanzar el máximo reconocimiento en los viajes y el turismo mundial”.