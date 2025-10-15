Chile alcanza siete nominaciones mundiales en los World Travel Awards 2025 tras su éxito continental

Luego de arrasar en la edición sudamericana de los World Travel Awards (WTA) 2025, donde obtuvo cinco galardones, Chile vuelve a destacar al ser nominado en siete categorías de la competencia mundial, el nivel más alto del programa de premios internacionales que reconoce la excelencia en la industria del turismo global.

Estos reconocimientos llegan tras alcanzar un desempeño sobresaliente de Chile en la versión continental de los premios, donde obtuvo cinco títulos: Mejor Destino de Turismo Aventura, Mejor Destino Romántico (desierto de Atacama), Mejor Destino Verde, Mejor Destino de Naturaleza y Mejor Destino de Cruceros.

Las nominaciones de Chile en la edición mundial de los World Travel Awards de este año son las siguientes:

Mejor Destino de Turismo Aventura del Mundo: vota aquí

Mejor Destino de Naturaleza del Mundo: vota aquí

Mejor Destino Verde del Mundo: vota aquí

Destino Más Romántico del Mundo, por el desierto de Atacama: vota aquí

Mejor Destino de Cruceros del Mundo: vota aquí

Mejor Destino Regional de Turismo Aventura del Mundo, por Pucón: vota aquí

Mejor Ciudad Destino del Mundo, por Santiago: vota aquí

Estas nominaciones mundiales reflejan la consolidación de Chile como uno de los destinos más completos y atractivos del mundo. Desde su imponente geografía, que abarca desde el desierto más árido del planeta en el norte país, montañas, bosques, glaciares e islas remotas hasta su compromiso con la sostenibilidad y el turismo de calidad, el país se proyecta como líder en experiencia, diversidad y desarrollo responsable.