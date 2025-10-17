Semana de la Moda de São Paulo: el evento que pone a Brasil en el mapa mundial de la moda
Desde el 13 al 20 de octubre, la capital paulista se convierte en el epicentro de la moda latinoamericana con la nueva edición de la São Paulo Fashion Week (SPFW), que reúne a los principales diseñadores y talentos emergentes de Brasil.
La Semana de la Moda de São Paulo (SPFW), reconocida como el evento de moda más importante de América Latina, ya inició su edición primavera/verano 2025. Desde el 13 hasta el 20 de octubre, la ciudad brasileña será escenario de una vibrante celebración que combina diseño, innovación y diversidad cultural.
Creada en 1996, la SPFW ha consolidado a Brasil como uno de los principales referentes del mundo de la moda. Su impacto trasciende las pasarelas, transformándose en un espacio de diálogo entre la creatividad local y las tendencias internacionales.
El evento, que forma parte del calendario oficial de la moda global, atrae cada año a miles de visitantes, compradores, modelos y medios especializados de todo el mundo, consolidando a São Paulo como un centro neurálgico del diseño contemporáneo.
Un escenario que une tradición y vanguardia
Durante esta semana, diseñadores consagrados y nuevos talentos se dan cita para presentar sus más recientes colecciones. Las pasarelas paulistas se transforman en un laboratorio de ideas, texturas y colores que reflejan la identidad brasileña y su constante reinvención.
A lo largo de sus casi tres décadas, la SPFW ha sido plataforma para nombres emblemáticos de la moda brasileña además de abrir espacio a jóvenes creadores que exploran nuevas formas de expresión a través del vestuario.
Más que un desfile de tendencias, la Semana de la Moda de São Paulo es una vitrina que incorpora discursos sobre sostenibilidad, inclusión, innovación textil y el valor de la producción local.
Capital creativa y cosmopolita
El entorno urbano de São Paulo juega un papel clave en el atractivo del evento. La ciudad, con su fusión de cultura, arte y diversidad, ofrece el escenario perfecto para este espectáculo que combina sofisticación cosmopolita y raíces brasileñas.
Las distintas locaciones de la SPFW —desde espacios industriales adaptados hasta centros culturales— reflejan esa dualidad: una moda que mira al futuro sin perder la conexión con sus raíces.
Además de los desfiles, la programación incluye instalaciones artísticas, charlas, exposiciones y colaboraciones interdisciplinarias, que refuerzan el carácter de la semana como un punto de encuentro entre la moda y la cultura.