Tristán de Acuña: la lucha del lugar más remoto del mundo por proteger sus langostas

En marzo de 2011, el MS Oliva encalló en la isla Ruiseñor, derramando 65.000 toneladas de soja y combustible. Miles de pingüinos de penacho amarillo del norte y otras aves marinas murieron.

A pesar de eventos como esos, las distintas expediciones científicas -incluida Pristine Seas de National Geographic en 2017, dirigida por Paul Rose- han encontrado una abundancia de vida silvestre aparentemente imperturbable por la pesca comercial o los desastres ecológicos.

Rose y su equipo confirmaron lo que muchos isleños ya sabían: los mares de Tristán se encuentran entre los más prístinos de la Tierra, hogar de colonias de aves marinas de importancia mundial, criaderos de tiburones y vastos bosques de algas.

Pero el estudio también subrayó una creciente ansiedad: ¿cuánto tiempo podría permanecer intacto este ambiente marino notablemente saludable?

Un ejemplo a seguir

Los estudios en conjunto también plantearon una pregunta más profunda: cómo Tristán podría proteger sus aguas para el futuro sin sacrificar su importantísima pesca.

La idea de una prohibición total de la pesca, por ejemplo, era un anatema. Toda la comunidad local depende de la pesca para sobrevivir, y una veda no evitaría futuros desastres, la mayoría de los cuales han sido causados ​​por embarcaciones en tránsito.

“Tristán tuvo una oportunidad única de liderar la creación de su zona marina protegida (ZMP)”, dice Andy Schofield, quien dirige el trabajo en territorios de ultramar para la Real Sociedad para la Protección de las Aves, una organización sin fines de lucro de conservación de la vida silvestre de Reino Unido.

Entre 2017 y 2019, el gobierno de Tristán, el Consejo Insular, operadores pesqueros y científicos especializados en conservación elaboraron un plan.

“Necesitábamos decirle [a Reino Unido]: ‘Esto es lo que Tristán quiere'”, afirma Schofield.

El diseño final, adoptado en 2019, se basó en gran medida en el conocimiento local. La ZMP abarcaba 687.000 kms², con el 91% de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Tristán de Acuña totalmente cerrada a la pesca.

Fundamentalmente, permitió la designación de una zona de pesca costera para la pesca comercial de langosta, preservando así el sustento económico de la isla. El plan también creó “Áreas a Evitar” para la navegación, reduciendo así el riesgo de accidentes cerca de hábitats sensibles.

“Nuestras aguas son un refugio seguro para la vida silvestre”, afirma Janine Lavarello, responsable de la zona de protección marina de Tristán. “Queremos que la gente entienda que si nuestra pequeña comunidad pudo establecer esta enorme zona de protección marina, imagínense lo que países más grandes podrían lograr”.

Pero identificar y designar áreas marinas protegidas es comparativamente más fácil que vigilarlas y hacerlas cumplir.

Tristán es el único Territorio Británico de Ultramar que no cuenta con buque ni aeropuerto propio. Depende del rastreo satelital y de redes globales para vigilar casi 700.000 kms² de océano.

Y la Organización de Gestión Marina de Reino Unido apoya la ZMP de Tristán interpretando los datos de los Sistemas de Identificación Automática (SIA) para identificar a los buques con comportamiento sospechoso, como ralentizar el paso o ir a la deriva en una zona de veda, y alerta al Administrador de Tristán en Reino Unido.

Sin embargo, Tristán no puede interceptar físicamente a los infractores; solo cuenta con una pequeña lancha patrullera, y no tiene guardacostas.

Glass quiere que Tristan tenga su propio barco. “Por el momento, no hay ningún elemento disuasorio”, afirma.

Aun así, por ahora, la Zona de Protección Ambiental (ZPA) parece mantenerse. El analista de Oficina Marítima de Movilidad, Jason Garthwaite, afirma que el cumplimiento de la ZPA es alto, sin casos confirmados de pesca ilegal.

No obstante, las aguas de la isla permanecen bajo presión constante.

A las 08:30 hora local de una fría mañana de julio de 2024, las campanas repican en la iglesia anglicana de Santa María, donde hay redes y trampas de pesca alrededor del altar.

Es el Domingo del Mar, el último servicio antes del inicio de la nueva temporada de langosta. Será la 75.ª temporada desde la apertura de la primera fábrica de conservas de Tristán en 1949.

La congregación reza por la calma del mar y un regreso seguro, mientras pescadores y trabajadores de la fábrica hacen fila para recibir la bendición de la reverenda Margaret.

La pesca está profundamente arraigada en la vida y la cultura de la isla. Los habitantes de Tristán aprendieron hace mucho tiempo que aprovechar el océano también implica protegerlo. Pero es Lavarello, de 82 años, quien lo expresa con mayor concisión.

“El océano de Tristán es algo que debemos cuidar”, dice, mientras observa cómo el viento azota la extensión azul que se extiende hasta el horizonte. “Porque, sin él, estamos perdidos”.