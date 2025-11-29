Destinos económicos para viajar en 2026: cómo planificar con flexibilidad y multiplicar escapadas

Planear un viaje económico requiere anticipación y una mentalidad flexible para adaptarse a distintas opciones. Elegir destinos menos turísticos, ajustar las fechas para aprovechar temporadas bajas, y buscar alternativas accesibles en alojamiento y transporte son claves para reducir costos sin sacrificar la experiencia. Además, la capacidad de modificar actividades según el presupuesto disponible permite que el viaje sea satisfactorio y asequible. Así, viajar sin gastar demasiado ya no es un sueño lejano, sino una posibilidad real si se realiza una planificación cuidadosa.

Aunque todo viaje conlleva un gasto, existen ciudades accesibles que permiten estirar el presupuesto para dos o incluso tres escapadas al año, según identificó Civitatis al proyectar las mejores tarifas para 2026.

“La clave siempre va a ser la flexibilidad: tanto al escoger el destino, como los horarios de vuelo, el hospedaje y las actividades que se realizan. Por ejemplo, la gastronomía es una experiencia infaltable al visitar un nuevo destino. Dicen que una de las mejores formas de conocer un lugar es a través de su cocina y su gente. Por ello, recomendamos revisar la opción de un tour gastronómico, que permite recorrer diferentes restaurantes y probar varias preparaciones por un costo más bajo”, explica Nicolás Posse, country manager de Civitatis.

“Los free tours son otra alternativa para conocer los destinos de la mano de locales con una inversión reducida, ya que es el turista quien se encarga de dar una propina según su presupuesto y satisfacción”, agregó Posse.

Antigua, Guatemala

Antigua, Guatemala, se destaca entre los destinos económicos de América Latina gracias a su encanto colonial y ambiente auténtico, lejos del turismo masivo. Sus calles empedradas, iglesias barrocas y mercados vibrantes crean un escenario cautivador, todo rodeado por un impresionante paisaje volcánico que se revela en tours panorámicos ideales para fotografías memorables. Además, la visita a Flores y al Parque Nacional Tikal ofrece la oportunidad de explorar antiguas ruinas mayas en medio de la selva, brindando una experiencia única que mezcla historia, naturaleza y aventura. Este destino combina cultura y naturaleza a precios accesibles, haciendo de Guatemala una opción ideal para quienes buscan viajes económicos y enriquecedores.

Oaxaca, México

La ciudad brilla como una joya cultural en el sur del país, donde tradición, sabores intensos y arte se entrelazan en un destino accesible y vibrante. Sus calles adoquinadas bullen de mercados animados, mientras moles, tlayudas y mezcal deleitan el paladar a precios razonables, con alojamientos y comidas que no tensionan el bolsillo.

Desde la ciudad, se accede fácilmente a tesoros cercanos: Monte Albán a solo 10 km y Hierve el Agua a 70 km, ambos maravillas naturales ideales para explorar. Tours completos incluyen Santa María del Tule, hogar del árbol milenario más grande del mundo; Teotitlán del Valle, con sus artesanos zapotecas y tejidos ancestrales; y Mitla, una de las zonas arqueológicas clave de Oaxaca.

Esta combinación de cultura inmersiva y aventura asequible la convierte en la opción perfecta para viajeros que buscan experiencias auténticas sin comprometer el presupuesto.

Sucre, Bolivia

Sucre, la capital boliviana conocida como la “Ciudad Blanca”, destaca como uno de los destinos más hermosos y económicos del continente, fusionando historia, cultura y un ritmo pausado. Sus hospedajes accesibles y una gastronomía de gran calidad a precios tentadores invitan a recorrer su zona colonial, iglesias históricas y el Parque Cretácico de Cal Orck’o, hogar de miles de huellas de dinosaurios que podrían formar la mayor colección mundial.

Desde allí, excursiones de un día permiten explorar Potosí, la antigua villa imperial, y el Salar de Uyuni, el desierto de sal más grande del planeta, con su paisaje mágico donde cielo y tierra se convierten en un espejo natural único, capturado por miles de viajeros.

Lisboa, Portugal

Lisboa se posiciona como uno de los destinos europeos más accesibles, con vuelos a precios competitivos durante gran parte del año y una temporada baja que la transforma en una capital económica para disfrutar sin restricciones. Su amplia oferta gastronómica satisface todos los presupuestos, desde opciones locales hasta propuestas más elaboradas.

La Lisboa Card desbloquea el acceso gratuito a monumentos emblemáticos como el Monasterio de los Jerónimos o la experiencia Pilar 7 del puente 25 de abril, junto con transporte público ilimitado. La ciudad, por su tamaño y diversidad, propone free tours por barrios como Belém o temáticos sobre fado y arte urbano, mientras que un tour integral por sus principales atractivos permite descubrir lo esencial en un solo día

Islas Canarias, España

Las Islas Canarias, compuestas por Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa, se encuentran entre los destinos más económicos de Europa. Para aprovechar tarifas más bajas, es recomendable evitar la temporada alta durante Semana Santa, agosto y diciembre. Fuera de esos periodos, el archipiélago ofrece alojamientos de alta calidad a precios competitivos y una variedad de restaurantes accesibles para todos los presupuestos.

Cada isla posee un encanto único: desde el Parque Nacional del Teide, accesible desde el norte o sur de Tenerife, hasta excursiones como el ferry a la isla de Lobos desde Fuerteventura o free tours por Teguise, en Lanzarote, uno de sus pueblos más antiguos. Con su origen volcánico, clima templado durante todo el año y playas paradisíacas, las Islas Canarias sorprenden a visitantes de todas partes, consolidándose como un destino ideal en cualquier época del año.

Sofía, Bulgaria

Civitatis cierra su ranking con Sofía, la capital de Bulgaria, un destino europeo donde los hospedajes céntricos de buena calidad cuestan menos de 30 euros por persona al día, pese a que los vuelos pueden ser algo más elevados que a otras ciudades. Los bajos precios en hoteles, comida y atracciones convierten esta urbe en una opción ideal para vacaciones económicas.

Para maximizar el ahorro, los free tours permiten descubrir sus principales enclaves y una historia que se remonta más de 2.000 años. Destacan la catedral ortodoxa de Santo Domingo, las ruinas romanas, la mezquita Banya Bashi y el Palacio Real, mientras que una excursión al Monasterio de Rila —Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO— impresiona con sus frescos.