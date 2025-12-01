¿Viajas a Europa desde Chile? Qué debes saber para no tener problemas como turista

Para quienes parten desde Chile rumbo a Europa, especialmente en esta temporada de vacaciones, conviene tener en cuenta estas reglas vigentes (o próximas a aplicarse), ya que influyen en la preparación del viaje — desde documentos hasta tiempo de estadía y costos extra.

Si tienes pasaporte chileno válido, puedes visitar la mayoría de países de Europa por turismo o visita corta. Esto incluye los países del Espacio Schengen — como España, Francia, Italia, Alemania, Portugal, entre muchos otros — con estadía de hasta 90 días en un período de 180 días, sin necesidad de visa.

Asimismo, hay otros países europeos fuera del Schengen donde también es posible entrar sin visa dependiendo del caso. Pero ojo: desde 2025 los ciudadanos chilenos (y de otros países sin visa) deberán pedir una autorización electrónica de viaje conocida como ETIAS si viajan a países del Espacio Schengen.

Esa autorización — similar al sistema que usa Estados Unidos (ESTA) — permitirá estancias de hasta 90 días y deberá gestionarse online, para regular de forma más estricta los ingresos, por lo que conviene planificar con anticipación.

Qué pasa con el Reino Unido

Un caso especial y distinto del Schengen es Reino Unido — destino recurrente en Europa, y por lo tanto especialmente relevante para turistas chilenos.

Desde el 8 de enero de 2025 los visitantes de países no europeos que antes ingresaban sin visa deben obtener una autorización electrónica de viaje, conocida como UK ETA, que cuesta cerca de 20 libras esterlinas, se gestiona online, y permite múltiples entradas durante su vigencia (normalmente hasta dos años o hasta que expire el pasaporte), con estancias de hasta seis meses por visita.

De esta forma, ya no basta solo el pasaporte chileno, necesitas el ETA aprobado antes del viaje.

Próximos meses: lo que debes saber

El escenario del turismo desde Chile hacia Europa está en transformación. Aunque el sistema ETIAS estará operativo para ciudadanos chilenos que quieran entrar al Espacio Schengen, la vigencia y los detalles definitivos (fechas exactas de obligatoriedad, costo, duración) todavía pueden ajustarse.

Ya se ha avisado que en países del Schengen se implementará un sistema de control de entradas/salidas más riguroso: el EES (Entry/Exit System), que recopilará datos biométricos al ingreso y la salida. Eso implica que la entrada ya no será tan “libre” como antes: podrían pedirse datos como huellas, fotografía, registro de fechas de viaje, lo que añade un paso adicional de control fronterizo.

Por eso, quienes planifiquen sus vacaciones desde Chile hacia Europa deberían revisar requisitos varios meses antes, actualizar su pasaporte si vence pronto, y asumir que pueden existir costos y trámites extra (autorizaciones electrónicas, tiempo de aprobación, posibles demoras).

Estas regulaciones buscan ordenar migración, seguridad fronteriza, y asegurar un flujo controlado de visitantes.

Consejos prácticos para quienes viajen a Europa desde Chile

Para aprovechar bien tus vacaciones y evitar sorpresas en aeropuertos o fronteras, se recomienda: