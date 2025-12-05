Proyectan masivo movimiento turístico para el último feriado largo de 2025

La Subsecretaría de Turismo y Sernatur anticiparon una alta movilidad para el fin de semana largo de diciembre, con hasta 1,18 millones de viajes con pernoctación en el país. Las autoridades hicieron un llamado a planificar con anticipación y optar por servicios turísticos formales.

El último fin de semana largo del 2025—correspondiente a la conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción el lunes 8 de diciembre—se perfila como uno de los de mayor actividad turística del año.

Las estimaciones oficiales, elaboradas a partir del Big Data de Turismo Interno, proyectan entre 966 mil y 1 millón 187 mil viajes con pernoctación entre el viernes 5 y el domingo 7 de diciembre.

RM lidera como emisora y Valparaíso como destino preferido

El flujo de turistas se concentrará principalmente desde la Región Metropolitana, que aportará casi la mitad de los viajes nacionales: entre 438 mil y 538 mil desplazamientos. Le siguen el Biobío y Valparaíso como regiones emisoras.

En cuanto a los destinos favoritos, la Región de Valparaíso encabeza ampliamente la lista, recibiendo hasta 303 mil viajes, equivalente al 25% del total nacional. Según el director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, las comunas que concentrarán mayor demanda serán:

Viña del Mar (hasta 33 mil visitantes)

El Tabo (27 mil)

Algarrobo (26 mil)

El Quisco (24 mil)

Llamado a planificar y viajar de manera responsable

Las autoridades recomendaron organizar los viajes con anticipación a través de chileestuyo.cl, privilegiando prestadores de servicios registrados en Sernatur.

El llamado también apunta a un turismo responsable que resguarde los destinos y a las comunidades locales que los recibirán durante el fin de semana largo.

La subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, destacó que “los chilenos mantienen un alto interés por recorrer el país y el Día de la Inmaculada Concepción posee una noche más que el feriado de 2024 y el de 2019. Esto refleja un turismo interno activo, que impulsa las economías locales, fortalece la oferta de servicios y permite que más personas descubran y disfruten la diversidad de nuestros destinos”.