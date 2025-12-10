Viajeros chilenos fijan rumbo al sur: estos serán los destinos estrella del 2026

Las preferencias de los viajeros comienzan a definirse con fuerza y el panorama para el 2026 muestra un viraje hacia el sur profundo. Datos recientes de la plataforma Recorrido.cl revelan que Puerto Natales se ha convertido en una de las ciudades más demandadas en las reservas anticipadas, posicionándose como la puerta de entrada favorita a la Región de Magallanes.

Este incremento confirma el interés creciente por el turismo de naturaleza, rutas escénicas y experiencias al aire libre, especialmente en un escenario donde los viajeros buscan destinos de alto valor natural y de fácil acceso a través del transporte terrestre.

Lo que dejó el 2025

Durante el 2025, el transporte interurbano volvió a demostrar su rol vital en la articulación del país. Entre los destinos más concurridos destacaron Santiago, Concepción y Puerto Montt, consolidándose como los principales polos de movilidad.

Simon Narli, cofundador de Recorrido.cl, explicó que “el viajero chileno está demostrando una preferencia consistente tanto por la conectividad doméstica de alto valor como por la exploración internacional accesible a través de la Cordillera”. Agregó que la demanda anticipada hacia Puerto Natales para 2026 refleja que el transporte en bus sigue siendo clave para acceder de manera económica y confiable a los destinos.

Chile continúa entre los países líderes en venta de pasajes de bus a nivel global, junto a Brasil, Canadá y Estados Unidos, una muestra de la relevancia que mantiene este medio en la extensa geografía nacional.

Santiago, Concepción y Puerto Montt vuelven a liderar

Mientras la Patagonia gana terreno para 2026, la temporada alta de verano —y en especial Navidad y Año Nuevo— mantiene sus patrones tradicionales.

Navidad 2025:

Los destinos preferidos para pasar Nochebuena fueron Santiago, Concepción y Puerto Montt, impulsados principalmente por quienes regresan a sus ciudades de origen o buscan vacaciones cerca de lagos y mar.

Año Nuevo 2026:

El inicio del nuevo año repitió el mismo comportamiento: Santiago, Concepción y Puerto Montt encabezaron las llegadas, confirmando su rol como ejes centrales de celebración y reencuentro familiar.

Un verano en movimiento

El comportamiento de los viajeros refleja un país que continúa privilegiando el transporte terrestre, combinando la conectividad entre grandes urbes con el creciente atractivo del sur austral.

Si las tendencias se mantienen, el próximo año dejará bien marcado un fenómeno: la Patagonia seguirá posicionándose como uno de los destinos más deseados para los viajeros chilenos e internacionales.