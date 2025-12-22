Chile da el vamos oficial a la temporada estival 2025-2026

Con el Cerro San Cristóbal como telón de fondo, la Subsecretaría de Turismo y el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) realizaron el lanzamiento oficial de la temporada estival 2025-2026, marcando el inicio de uno de los períodos más relevantes para la industria turística nacional.

Bajo el eslogan “Tu verano empieza aquí”, se invitó a la ciudadanía a planificar sus vacaciones y a descubrir la diversidad de panoramas disponibles a lo largo de Chile, a través del sitio www.chileestuyo.cl.

Durante el lanzamiento, las autoridades presentaron un balance del comportamiento del sector, destacando la sólida recuperación registrada en los últimos años tras el impacto de la pandemia. En ese contexto, el subsecretario (s) Felipe Abarca subrayó que 2024 marcó un punto de consolidación, con un crecimiento cercano al 40% en comparación con 2023.

“Para este 2025 las proyecciones son aún más positivas. Estimamos cerrar el año con un aumento aproximado del 15% respecto a 2024, lo que confirma que el turismo sigue siendo un motor relevante para la economía y el desarrollo local”, señaló el subsecretario (s) de Turismo, Felipe Abarca,

En cuanto al turismo receptivo, Abarca detalló que se proyecta la llegada de cerca de 2,6 millones de turistas extranjeros entre diciembre y marzo, una cifra similar a la de la temporada anterior, que ya había mostrado un alza significativa. “Esto demuestra que estamos consolidando la recuperación del sector y que los beneficios del turismo están llegando a distintos territorios del país”, agregó.

Impulso al turismo interno: “Chile es Tuyo”

Uno de los ejes centrales de la temporada será el fomento del turismo interno a través de la campaña ‘Chile es Tuyo, tu verano empieza aquí’, impulsada por Sernatur. El director nacional del organismo, Cristóbal Benítez, destacó que el interés por viajar dentro del país ya se refleja en las búsquedas online.

“Hemos observado un crecimiento superior al 25% en las búsquedas de personas que están planificando sus vacaciones, por lo que nuestra invitación es a recorrer Chile, conocer su riqueza natural y cultural, y organizar los viajes con información confiable en chileestuyo.cl”, explicó Benítez. En el sitio, los usuarios pueden encontrar desde eventos y festividades hasta playas, parques nacionales, rutas de camping y panoramas familiares a lo largo del territorio.

Como parte de la estrategia de promoción, Sernatur presentó además dos nuevas web series turísticas que buscan mostrar el país desde miradas frescas y cercanas. Se trata de “Santiago con ojos de turista”, protagonizada por el influencer Andrei Sokolov, que invita a redescubrir la capital desde la experiencia de un visitante; y “Chile secreto”, una serie que recorre destinos menos conocidos del país junto a la creadora de contenidos Carmen Cabezas, cuyo primer capítulo ya está disponible.

Ambas producciones apuntan a diversificar la oferta turística y a poner en valor tanto los clásicos imperdibles como aquellos rincones que sorprenden por su identidad, naturaleza e historia.

Para conocer más sobre la campaña, los destinos destacados y las nuevas series, la información completa está disponible en www.chileestuyo.cl, plataforma que se consolida como la principal guía para planificar el verano en Chile.