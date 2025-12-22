Viajes en alza y nuevos mapas turísticos: las tendencias que marcaron el 2025 y anticipan el 2026

El 2025 se consolidó como un año de inflexión para la industria turística chilena. Lejos de los viajes impulsivos de la pospandemia, el viajero mostró un comportamiento más estratégico, planificado y orientado a experiencias con sentido. Así lo confirma el estudio Cocha Travel Insights, correspondiente a diciembre, que reveló un crecimiento del 38% en los viajes respecto de 2024, con un peak de movimiento entre junio y septiembre y una demanda sostenida durante gran parte del año.

Este desempeño dejó atrás la estacionalidad tradicional y evidenció una nueva forma de viajar, donde la anticipación, la diversificación de destinos y la optimización del presupuesto se volvieron factores clave. “El 2025 marca un cambio claro en los hábitos del viajero chileno, que compara más, planifica mejor y busca experiencias que conecten con emociones y propósitos personales”, explica Daiana Mediña, Head de Brand & PR de Cocha.

Caribe, Sudamérica y Europa: los grandes protagonistas del año

El mapa turístico de 2025 mostró un equilibrio entre playas, ciudades icónicas y viajes familiares. En el segmento de paquetes turísticos, Punta Cana y Cancún lideraron ampliamente la demanda, seguidos por Río de Janeiro, Madrid y Orlando, destinos que combinan conectividad, oferta hotelera y experiencias diversas.

En vuelos, las rutas más solicitadas fueron Buenos Aires, Madrid, São Paulo, Río de Janeiro y Lima, mientras que en hotelería destacaron Miami, Orlando, Madrid, Barcelona y Buenos Aires, confirmando la preferencia por destinos versátiles que integran compras, gastronomía, cultura y buena infraestructura turística.

El Caribe vivió uno de sus mejores años, con un crecimiento significativo no solo en destinos consolidados como Punta Cana y Cancún, sino también en propuestas emergentes como Curazao, Jamaica y Cartagena de Indias, que ganaron terreno frente a 2024. En paralelo, Sudamérica recuperó dinamismo, impulsada por el retorno de viajes cortos a Buenos Aires, Lima y Montevideo, favorecidos por la cercanía, los fines de semana largos y las ofertas digitales.

Viajes cortos, multidestino y e-commerce: nuevas formas de recorrer el mundo

Uno de los fenómenos más relevantes del año fue el auge de los viajes de corta duración (2 a 4 noches), especialmente entre mujeres, parejas y grupos de amigos, quienes aprovecharon eventos de e-commerce para escapadas rápidas. A la par, el multidestino se consolidó como una alternativa eficiente y conveniente.

Según COCHA, rutas como Santiago–Madrid–Roma o Santiago–Madrid–París resultaron considerablemente más económicas que los itinerarios tradicionales de ida y vuelta. Mientras una compra separada puede superar los USD 2.250, los multidestinos partieron desde USD 1.500 a 1.700, generando ahorros de hasta USD 700 por pasajero.

“El crecimiento de las compras anticipadas fue especialmente fuerte durante eventos como Travel Sale, Cyber, Black Friday y campañas propias como COCHA Hits. En esos períodos, los viajeros aseguraron mejores tarifas y disponibilidad”, señala Mediña.

All inclusive, cruceros y lujo: segmentos en expansión

El all inclusive reafirmó su atractivo entre familias, con Punta Cana y Cancún liderando por su buena relación precio–experiencia. Al mismo tiempo, los cruceros mostraron un repunte significativo, con alta demanda en rutas por el Caribe Oriental, el Mediterráneo, Alaska y Sudamérica, además de un creciente interés por barcos de nueva generación y experiencias temáticas.

En el segmento lujo, 2025 también dejó cifras históricas. Destinos como Polinesia Francesa, Dubái, Japón, Maldivas y la Costa Turquesa de Turquía crecieron a doble dígito, impulsados principalmente por lunas de miel, aniversarios y celebraciones especiales, con un perfil de compra más anticipado y altamente personalizado.

Lo que viene: las claves del turismo en 2026

Las proyecciones para 2026 anticipan un escenario igualmente dinámico. El estudio de COCHA prevé un mayor interés por viajes auténticos, vinculados a la vida local, la gastronomía y la cultura; un crecimiento sostenido del turismo de bienestar, con foco en termas, spas y destinos tranquilos; y una expansión del multidestino como herramienta para optimizar tiempo y presupuesto.

Asia se posiciona como uno de los grandes polos aspiracionales, con Japón, Corea y Tailandia liderando el interés, mientras que en Europa gana terreno una oferta menos tradicional, con países como Portugal, Croacia, Turquía y los Estados Bálticos. En el Caribe, Curazao, Jamaica y Cartagena continúan consolidándose, y en Sudamérica emergen destinos como Recife, Salvador de Bahía, Curitiba, la Amazonía brasileña, Salta y Jujuy.

“La motivación para viajar hoy es profundamente emocional: reencontrarse, descansar, celebrar o descubrir algo distinto. El 2026 estará marcado por nuevas rutas, destinos emergentes y experiencias cada vez más personalizadas”, concluye Mediña.

Con este escenario, el 2025 se consolida como un año de transformación para el turismo chileno y el punto de partida de una nueva manera de viajar, más consciente, diversa y conectada con el sentido personal de cada experiencia.