Algunos apoyos de la IA en vacaciones

El verano permite disfrutar de diversos panoramas, ya sea en la costa, en el campo o la cordillera, lugares donde la IA puede ser una aliada para potenciar el ocio e incluso apoyar el aprendizaje personal. Herramientas como Gemini, Chat GPT, Claude o Grok, permiten organizar, por ejemplo, una salida, proponiendo itinerarios personalizados en base a los intereses, recursos, tiempos y otras variables que le indiquemos. Además, puede sugerir zonas de paseo y esparcimiento, ferias artesanales, parques de juegos o lugares para comer; pero no solo eso, hoy varias tienen la capacidad para sugerir las mejoras rutas mediante Google Maps o, usando la inteligencia artificial agéntica, generar reservas automáticas de pasajes o alojamiento, convirtiendo a esta tecnología en un ayudante estival.

Para compartir en familia, se le puede indicar el número de integrantes, edades, gustos y pedirle que genere propuestas de juegos o que recomiende actividades para realizar en conjunto, como la caza del tesoro, aventuras conversacionales, instrucciones para crear juegos de mesa o sencillos videojuegos. Asimismo, hay múltiples herramientas que convierten imágenes en videos, o permiten editar aquellas para entregar otras perspectivas a los recuerdos que se hagan del período; también es posible crear diferentes tipos de música con Suno, lo que permite animar cualquier velada. Si se quiere hacer actividades deportivas, se pueden solicitar ideas e incluso rutinas completas de ejercicio, totalmente personalizadas.

Si bien es importante priorizar la desconexión digital para evitar el estrés, también es cierto, que, bien usadas, las posibilidades de la IA constituyen un espacio para el aprendizaje personal. Prácticamente cualquier cosa que se quiera aprender, sobre todo en temas asociados al tiempo libre como artes, lectura, cocina o manualidades, se puede aprender con IA, pidiendo incluso un plan de aprendizaje donde herramientas como Gemini van orientando paso a paso mediante la opción de “aprendizaje guiado”, lo cual es posible de combinar con YouTube.

De esta forma la inteligencia artificial puede apoyar la planificación de viajes, instancias lúdicas, aprendizaje personal y otra serie de elementos propias de la época estival, demostrando cómo día a día se integra de mayor forma a nuestro uso diario posicionándose como una tecnología multifacética de gran aporte.