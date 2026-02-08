Ruta Atlántica lusa: un referente europeo del cicloturismo entre playas, naturaleza y cultura

La Ruta Atlántica lusa, en bici por las playas de la región metropolitana de Coimbra, es una de las propuestas de cicloturismo más relevantes de Portugal y ha llamado la atención de viajeros y aficionados al ciclismo en ferias internacionales como Fitur, donde la región metropolitana de Coimbra exhibe este itinerario como uno de sus principales atractivos.

La ruta se ha consolidado como un trayecto de unos 100 kilómetros que arranca en la playa de Mira y concluye en la costa de Marinha das Ondas, en Figueira da Foz. Este itinerario forma parte del recorrido europeo EuroVelo 1, una extensa red de rutas ciclistas que conecta desde Noruega hasta Portugal y permite recorrer espectaculares paisajes marítimos, playas, bosques y zonas rurales a lo largo del océano Atlántico.

A lo largo de este recorrido costero, los ciclistas encuentran diversos puntos de interés que combinan la naturaleza con el patrimonio cultural. El trayecto atraviesa zonas como la Praia da Claridade, Cabo Mondego y playas como Quiaios y Barrinha, así como espacios ribereños donde es posible observar aves y fauna local.

Infraestructura pensada para cicloturistas

Según explican las autoridades turísticas de la región metropolitana de Coimbra, la ruta está equipada con infraestructuras de apoyo que facilitan la experiencia de los visitantes y aumentan la seguridad y comodidad de quienes recorren este camino.

“La ruta está equipada con todo tipo de infraestructuras”, detallan, lo que ha permitido que cada año se incremente el número de turistas que la completan.

En varios puntos del trayecto existen parques de descanso, puestos para el alquiler de bicicletas, escuelas de surf, campings, lavanderías, supermercados y servicios logísticos de apoyo, algo clave para los cicloturistas que planean completar la ruta en varios días.

Cicloturismo activo y turismo sostenible

La EuroVelo 1 – Ruta de la Costa Atlántica no solo ofrece un recorrido costero espectacular, sino que también ha sido destacado por las autoridades portuguesas como un impulsor del “turismo activo, de aire libre, de naturaleza y gastronómico” en la región de Coimbra, integrando productos turísticos ligados a un estilo de vida saludable y a la movilidad sostenible.

Este tramo forma parte de un proyecto más amplio de la Red Europea de Ciclismo, que busca fomentar el cicloturismo en Europa y potenciar rutas interconectadas que conectan paisajes naturales, ciudades históricas y comunidades rurales.

El recorrido pasa por una docena de destinos y actividades que pueden complementar la visita, incluyendo:

Monasterio de Seiça, un monumento histórico con siglos de antigüedad.

Pasarelas sobre el río Mondego, espacios naturales protegidos.

Cabo Mondego, un promontorio geológico con vistas panorámicas al Atlántico.

Playas como Quiaios y Barrinha, ideales para descanso y observación de aves.

Además, se pueden visitar aldeas costeras tradicionales como Praia da Tocha y explorar humedales y caminos forestales que forman parte de la experiencia ciclista.

Gastronomía y cultura local como complemento del viaje

A lo largo de la ruta, los viajeros tienen la oportunidad de degustar la gastronomía local y productos propios de la región centro de Portugal. Entre ellos destaca el vino “espumante” (espumoso) de la denominación de origen Bairrada, un producto que también ha sido promovido en ferias internacionales como Fitur para mostrar la riqueza enológica y cultural del territorio.

La Ruta Atlántica lusa ha colocado a la región de Coimbra en el mapa del cicloturismo europeo, atrayendo a visitantes que buscan rutas bien señalizadas, belleza natural y diversidad de experiencias. La combinación de costa atlántica, patrimonio, naturaleza y gastronomía posiciona este itinerario como una alternativa destacada para quienes practican el cicloturismo como modalidad de viaje sostenible y de aventura.