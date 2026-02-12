Río de Janeiro vuelve a ser epicentro musical global con el megaconcierto gratuito de Copacabana

Este año, la ciudad busca repetir esa magia el próximo 2 de mayo, a través de la plataforma Todo Mundo no Rio, impulsada por la alcaldía y diseñada para convertir el primer sábado de mayo en una fecha emblemática tanto para el turismo internacional como para el público local.

El fenómeno ya se ha transformado en una tendencia de viaje consolidada. Turistas provenientes de América Latina, Estados Unidos y Europa han incorporado el megaconcierto gratuito de Copacabana como un punto de encuentro cultural y de celebración, complementando los recorridos tradicionales por la ciudad. Asistir a uno de estos espectáculos no implica solo ver a un artista, sino formar parte de una experiencia colectiva que comienza mucho antes de que suene la primera canción.

En ediciones anteriores, miles de personas comenzaron a llegar a la playa desde las cuatro de la madrugada, cuando aún está oscuro y Río transita a otro ritmo. La arena fresca, los grupos desplegando toallas, banderas y mochilas, turistas mezclados con público local y la sensación compartida de estar “guardando lugar” para un momento histórico forman parte del ritual previo que antecede al show.

En cuanto a los nombres que comienzan a circular en la industria, y siguiendo la lógica de ediciones anteriores, artistas globales, con giras activas y repertorios transversales, las especulaciones han sido múltiples. Apuntan a figuras como Beyoncé, Coldplay, Rihanna, Dua Lipa, Paul McCartney, Adele, U2 o Bruno Mars, todos con alta convocatoria internacional y una fuerte conexión con audiencias latinoamericanas. En paralelo, nombres como Shakira o Karol G aparecen de manera recurrente por su trayectoria y vínculo con la región, mientras que figuras como Britney Spears emergen desde el imaginario colectivo y el deseo del público, reforzando el nivel de expectativa que rodea cada anuncio oficial. La confirmación del show principal, como en años anteriores, se espera durante los primeros meses del año.

La planificación, para muchos asistentes, es parte esencial del ritual. Quienes ya han vivido la experiencia coinciden en lo básico: llevar agua, idealmente congelada, bloqueador solar en cantidad y de aplicación constante, gorro o jockey, ropa liviana y calzado cómodo. El sol de Río no perdona, incluso en mayo, y la jornada puede extenderse por más de doce horas entre la espera, los artistas invitados y el espectáculo principal. No se trata de apurarse, sino de instalarse, observar cómo la playa se va llenando lentamente y dejar que la ciudad haga lo suyo.

A lo largo del día, Copacabana se transforma en un ecosistema propio. Vendedores ambulantes recorren la arena, suenan parlantes improvisados y surgen conversaciones espontáneas entre desconocidos que comparten sombra, agua, expectativas y fanatismo. Hay risas, fotos, ensayos de coros y ese clima previo que solo se genera cuando miles de personas saben que están a punto de vivir algo irrepetible. Más que una espera, es una celebración anticipada.

Cuando finalmente cae la tarde y el escenario comienza a encenderse, la sensación es clara: haber llegado temprano valió la pena. No solo por la ubicación, sino por haber sido parte del proceso completo, desde la madrugada hasta la noche. En Río, estos conciertos no se consumen: se viven.

“Ya contamos con paquetes especiales para quienes quieran vivir esta experiencia única en Río de Janeiro. Hay opciones saliendo el 27 de abril y regresando el 3 de mayo, desde USD 539 por persona, que incluyen vuelo y estadía en hotel 4 estrellas con desayuno. Para quienes buscan una experiencia premium, también existen alternativas desde USD 685 por persona, con vuelo incluido y alojamiento en hotel 5 estrellas con desayuno”, explica Daiana Mediña, head de branding & PR de COCHA.

Mediña agrega que durante esta semana la compañía lanzará un cupón exclusivo de $50.000 de descuento para paquetes sobre $500.000, válido hasta agotar stock, como una forma de incentivar la planificación anticipada para este mega concierto gratuito en Copacabana.

El impacto de estos eventos va mucho más allá del espectáculo. La plataforma Todo Mundo no Rio se ha consolidado como uno de los encuentros musicales abiertos más masivos del mundo, con una playa convertida en escenario global, transmisión internacional y una audiencia compuesta tanto por público local como por cientos de miles de visitantes extranjeros que viajan especialmente para ser parte de la experiencia.

Ese impacto se refleja directamente en el turismo. Solo durante 2025, Río recibió más de 12,5 millones de visitantes, con un crecimiento sostenido del turismo internacional que impulsó la ocupación hotelera, la gastronomía, el comercio y los servicios asociados al ocio y la cultura. En semanas como la del concierto de mayo, la ciudad opera a máxima capacidad y activa una dinámica similar a la de grandes eventos deportivos o festivales internacionales, donde la música funciona como catalizador de viaje.

De este modo, viajar a Río de Janeiro en mayo de 2026 se proyecta como una experiencia singular, que combina un espectáculo musical de escala mundial, vida urbana intensa, playa, cultura y una ciudad completamente volcada a recibir a sus visitantes.