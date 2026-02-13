Viña del Mar se consolida como capital musical del verano y despierta el interés de viajeros

Conocido como uno de los festivales de música más destacados de América Latina, el Festival de Viña del Mar ha cautivado al público por más de 60 años. Famoso por su cartel estelar de artistas internacionales y actuaciones electrizantes, el festival se ha convertido en un fenómeno cultural y un polo turístico para viajeros locales e internacionales.

Este 2026 no es la excepción y hay interés internacional por estar presentes en la Quinta Vergara y disfrutar de esta fiesta, donde Viña del Mar se transforma por una semana en la capital musical de América Latina.

De acuerdo a datos internos de la plataforma Airbnb las reservas de espacios en la ciudad jardín por parte de viajeros de fuera de Chile ha experimentado, comparado al 2025, un incremento de casi el 30%.

En cuanto a los países de origen de los visitantes internacionales, Estados Unidos, Canadá y Argentina lideran las reservas en Viña del Mar.

En cuanto a los fanáticos nacionales, el Festival de Viña del Mar sigue siendo un polo turístico de importancia. Así lo refleja el crecimiento de casi el 30% de búsquedas generadas, por huéspedes nacionales, de espacios en Viña, comparado al año pasado.

Incluso, el impacto del Festival va más allá de Viña y Valparaíso también recibe a fanáticos de la música. Durante los días del certamen, las búsquedas en la “Joya del Pacífico”, por parte de viajeros nacionales creció más de un 15%, versus el año pasado.

Un espectáculo para todos

Para esta edición, que se celebrará entre el 22 y el 27 de febrero, los visitantes no solo podrán experimentar la mejor combinación de entretenimiento de clase mundial, sino también de las principales localidades y atracciones que rodean a la Quinta Vergara, anfiteatro donde se realiza el show.

Otra de las tendencias compartidas por la plataforma Airbnb relacionadas al certamen de música internacional es que la preferencia para visitar Viña del Mar durante los días que se desarrolla el espectáculo es la diversidad de viajeros que llegan al lugar. Del total de reservas realizadas, un 20% corresponde a familias y casi un 15% a grupos de 3 a 5 personas.

Otro dato interesante, es que casi el 50% de las reservas realizadas en la plataforma en Viña del Mar corresponden a estancias para dos personas. Una interesante tendencia de cara al cierre de las vacaciones, donde quizás los viajeros disfrutarán con los artistas más románticos que ofrece la parrilla de artistas de esta nueva versión del evento.