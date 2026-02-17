Playa Ramuntcho: el paraíso escondido del Biobío para desconectarse durante las vacaciones

Con la llegada de las vacaciones de 2026, miles de personas comienzan a planificar escapadas para huir del calor y la rutina. En ese contexto, las playas se consolidan como uno de los panoramas favoritos para disfrutar en familia o con amigos, especialmente en un país como Chile, que cuenta con más de 4.300 kilómetros de costa.

Esta extensa franja litoral ofrece múltiples alternativas para todos los gustos, desde balnearios concurridos hasta rincones casi intactos. Entre ellos, destaca un destino ideal para quienes buscan descanso y conexión con la naturaleza: la Playa Ramuntcho, ubicada a 25 kilómetros de Concepción, en la ribera sur de la península de Hualpén.

Este verdadero tesoro escondido se caracteriza por su tranquilidad, sus paisajes abiertos y su entorno de vegetación nativa. Sus aguas cristalinas y su ambiente sereno la convierten en un lugar ideal para desconectarse del ritmo urbano. Según el medio En La Hora, la Playa Ramuntcho es un espacio perfecto para reposar y pasar el día, ya que su mar no presenta grandes olas.

Además, es considerada como uno de los entornos más hermosos de la zona, rodeada de acantilados y áreas verdes que atraen especialmente a los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre. En el sitio de viajes TripAdvisor, los visitantes destacan su belleza y tranquilidad, describiéndola como “un paraíso escondido. Hermosa playa de aguas tranquilas color turquesa”.

Para llegar hasta este balneario, se requiere un viaje de entre cinco y seis horas en vehículo desde el centro de Santiago. Otra alternativa es trasladarse desde Caleta Lenga y tomar una lancha, con un valor aproximado de $5.000 por persona.

Finalmente, quienes visiten este lugar deben considerar que su principal atractivo es la serenidad que ofrece. Por ello, respetar el entorno, mantener la limpieza y cuidar la tranquilidad del espacio resulta fundamental para preservar este rincón privilegiado del sur de Chile.

Biodiversidad, paisajes y turismo responsable en un santuario natural

El entorno natural de Playa Ramuntcho destaca por su rica biodiversidad. En la zona es posible encontrar especies nativas como peumo, boldo y olivillo, junto a árboles endémicos de alto valor para la conservación, como el queule y el pitao, que refuerzan la importancia ecológica del sector.

Sus acantilados y formaciones rocosas conforman un hábitat clave para la nidificación de aves marinas y migratorias. Además, en este espacio se ha registrado una variada presencia de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces asociados al litoral, lo que convierte al área en un verdadero refugio para la vida silvestre.

Gracias al carácter resguardado de su bahía, el lugar favorece actividades de bajo impacto, como el baño, la fotografía, la observación de flora y fauna, el buceo recreativo y el snorkel en sus aguas cristalinas. Desde la playa y sus alrededores, también se aprecian imponentes acantilados, bosques costeros y amplias vistas del litoral del Biobío, atributos que han consolidado a Ramuntcho como un clásico del trekking de fin de semana en la zona de Concepción.

En este contexto, tanto Sernatur como Chile Travel recomiendan planificar la visita considerando que se trata de un área protegida. Entre las principales medidas, llaman a llevarse la basura de regreso, respetar la señalización, no encender fogatas y evitar salir de los senderos establecidos, con el fin de preservar este valioso ecosistema.