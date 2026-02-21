Bahía Inglesa: el paraíso del norte que conquista al mundo con sus aguas turquesa y su belleza única

En el corazón del norte chico, a pocos kilómetros de Caldera y a unos 75 kilómetros de Copiapó, se esconde uno de los tesoros mejor guardados del litoral chileno: Bahía Inglesa. Sus arenas blancas y aguas turquesa la han convertido en un destino predilecto para quienes buscan paisajes de postal sin salir del país.

Gracias a su ubicación y a sus cielos despejados durante gran parte del año, ofrece un clima privilegiado que realza aún más su atractivo. Un paraíso cercano, donde el desierto y el mar se encuentran, invitando a desconectar de la rutina y dejarse sorprender por un entorno único.

Llegar hasta este rincón del norte no es tan complejo como parece. Si bien existen vuelos, estos suelen implicar arrendar transporte terrestre al llegar. En el caso de viajar en auto particular, el trayecto desde la zona central toma cerca de 10 horas por la Ruta 5 Norte.

En este escenario, el bus se posiciona como una de las alternativas más cómodas, especialmente para quienes prefieren viajar de noche. De acuerdo con la plataforma de comparación de pasajes Recorrido.cl, es posible encontrar boletos en categoría salón cama o semi cama con valores que fluctúan entre los 36 mil y 50 mil pesos. El viaje dura alrededor de 12 horas, lo que permite descansar durante la noche y despertar frente al mar.

“Tener la opción de tomar un bus y despertar en un destino paradisíaco en tu país es un privilegio y en Recorrido.cl siempre recomendamos cotizar y comprar con anticipación para optar a mejores ofertas. Una buena planificación es clave para disfrutar las vacaciones sin contratiempos y cuando las distancias son largas la mejor opción sin dudas es dormir toda la noche con comodidades premium”, señaló Simón Narli, cofundador de Recorrido.cl.

Bahía Inglesa alcanzó proyección internacional al convertirse en la única playa chilena incluida entre las 100 mejores del mundo en los Golden Beach Awards 2024, organizados por el portal especializado BeachAtlas. En ese listado, el balneario se ubicó en el puesto 74, compartiendo protagonismo con destinos icónicos como Bora Bora, Waikiki y Copacabana, lo que consolidó su posición en el mapa turístico global.

Su entorno natural está marcado por un clima desértico de influencia costera, con temperaturas templadas durante gran parte del año. La media máxima anual bordea los 18,4 grados Celsius, mientras que las mínimas pueden descender hasta los 4,9 grados. Las precipitaciones son escasas, aunque la nubosidad marina es frecuente, aportando una atmósfera particular al paisaje donde el desierto se encuentra con el océano.

A lo largo del año, Bahía Inglesa ofrece un amplio abanico de actividades al aire libre. Sus aguas tranquilas son ideales para la natación y la práctica de deportes acuáticos como kayak, paddleboard, buceo recreativo, surf y kitesurf. A ello se suman la pesca deportiva, los paseos en embarcaciones, las caminatas costeras, el ciclismo y las jornadas de picnic frente al mar. Su entorno, además, invita a explorar playas menos concurridas y a internarse en espacios naturales como el Parque Nacional Pan de Azúcar, reconocido por su biodiversidad y sus paisajes únicos en la costa del desierto.

Lo que distingue a Bahía Inglesa no es solo su belleza natural, sino también la experiencia integral que ofrece a sus visitantes. Entre sus playas más emblemáticas destacan La Piscina y El Chuncho, reconocidas por sus aguas cristalinas y tranquilas, ideales para nadar y practicar deportes acuáticos como kayak o paddle board.

En el plano gastronómico, la cercanía con Caldera y la extracción local garantizan una oferta basada en productos frescos del mar, que se transforman en la base perfecta para disfrutar de un festín junto al océano.

Finalmente, la zona es un escenario privilegiado para el buceo, la pesca deportiva y el avistamiento de fauna marina. A esto se suman sus atardeceres, que regalan postales inolvidables donde el desierto y el mar se funden en un contraste único.