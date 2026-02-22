Región de Los Ríos impulsa un modelo turístico con identidad biocultural

Ríos navegables que atraviesan la ciudad, lagos cordilleranos rodeados de volcanes, costa patrimonial y una de las selvas templadas lluviosas más antiguas del planeta. La Región de Los Ríos se ha consolidado como uno de los destinos más completos del sur de Chile.

En ese contexto, el proyecto FIC Polo Creativo y Turístico Los Ríos avanza en la construcción de una hoja de ruta para un innovador modelo de turismo biocultural, anclado en la identidad territorial y la articulación entre industrias creativas y sector turístico.

A puertas de cerrar su primer ciclo de ejecución en marzo de 2026, la iniciativa —financiada por el Gobierno Regional a través del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) y ejecutada por la Universidad Austral de Chile— certificó a 38 emprendedores y agentes culturales de siete comunas: Lanco, Mariquina, Futrono, Panguipulli, La Unión, Corral y Valdivia.

Un destino que combina naturaleza, cultura e historia

La Región de Los Ríos ofrece un turismo de escala humana, centrado en la experiencia auténtica, la naturaleza prístina y la identidad cultural. No es un destino masivo, sino uno que apuesta por la inmersión, la sustentabilidad y el vínculo con el territorio. El turismo de naturaleza es el principal motor regional. La selva valdiviana —uno de los ecosistemas más biodiversos de Chile— permite el desarrollo de senderismo, observación de aves, fotografía de paisaje y actividades de bajo impacto.

Valdivia como capital es reconocida por su vida universitaria, su escena gastronómica y eventos como el Festival Internacional de Cine y el mercado de industrias creativas Fluvial proyectan a la ciudad hacia audiencias globales.Además, mantiene una relación única con sus ríos. Paseos fluviales por el Calle-Calle y el Valdivia permiten comprender por qué es considerada una de las pocas ciudades chilenas cuya vida urbana se articula en torno al agua.

En el borde costero, localidades como Niebla y Corral combinan playas, gastronomía marina y uno de los sistemas de fortificaciones españolas más importantes del Pacífico sur. Los fuertes del siglo XVII son hoy un atractivo patrimonial que conecta historia, paisaje y cultura local.

En la zona cordillerana de Panguipulli, la Ruta de los Siete Lagos y la cercanía a volcanes activos atraen a viajeros que buscan trekking, kayak y deportes al aire libre. Más al sur, Futrono y Lago Ranco se posiciona como uno de los destinos lacustres más atractivos del país, ideal para navegación, pesca recreativa y descanso en playas de agua dulce.

Este entorno natural y cultural es precisamente el activo que el Polo busca potenciar bajo un enfoque de turismo a escala humana, con especial protagonismo del mundo rural y mapuche.

La evidencia recogida confirma que el principal valor diferenciador de Los Ríos reside en su ecosistema rural e intercultural. Cuando esa riqueza creativa se articula con herramientas de gestión, tecnología y visión compartida, se transforma en motor de desarrollo económico local.

De la creatividad al producto turístico

El programa combinó investigación aplicada y formación especializada. Incluyó mentorías internacionales con expertos de Brasil, Panamá, Argentina y Colombia; talleres sobre narrativa territorial, diseño de experiencias, modelos de negocio, financiamiento y tecnologías digitales; además de acompañamiento personalizado para estructurar fichas técnicas y pitches comerciales.

Uno de los hitos fue la validación de propuestas en Fluvial 2025, donde especialistas evaluaron directamente las experiencias desarrolladas por los participantes, fortaleciendo su proyección hacia nuevos mercados.

El diagnóstico del equipo investigador fue optimista: la región no presenta una brecha en patrimonio o creatividad, sino en la estructuración comercial de esas experiencias. Muchos emprendimientos rurales —vinculados a oficios tradicionales, turismo indígena, trabajo con lana, plantas medicinales o prácticas de bienestar en entornos naturales— poseen alto valor inmersivo, pero requieren mayor paquetización, definición de públicos objetivos y conexión con operadores turísticos.

Más allá de las herramientas técnicas, el proyecto ha impulsado mesas de gobernanza y encuentros territoriales que integran a actores históricamente fragmentados. La articulación entre turismo e industrias creativas comienza a consolidarse como un eje estratégico regional.

El protagonismo femenino y la incorporación de emprendimientos mapuche y rurales han sido claves en este proceso, ampliando la participación más allá de los polos tradicionales concentrados en Valdivia y descentralizando la oferta hacia otras comunas.

Desde Transforma Turismo de CORFO, destacan que la región vive un momento de madurez: las experiencias creativas “hacen match” con segmentos de mercado específicos y se proyectan como una fuerza transformadora frente a otras regiones del país.

Bases para un modelo replicable

Con el cierre de este primer ciclo, el Polo Creativo y Turístico Los Ríos no solo culmina una etapa formativa. Instala las bases de un modelo turístico con identidad cultural, donde innovación y tradición dialogan sin perder la raíz territorial.

Lejos del turismo masivo, la Región de Los Ríos apuesta por una experiencia inmersiva, sustentable y conectada con el territorio. Su fortaleza radica en la diversidad: naturaleza, historia, interculturalidad y creatividad conviven en un paisaje donde el agua y el bosque marcan el ritmo.

Así, entre ríos, lagos y selva templada, el sur de Chile ofrece un destino que no solo se visita: se experimenta.