Chilenos prefieren Sudamérica para vacacionar: crecen viajes breves a Brasil, Lima y Buenos Aires

El comportamiento turístico de los chilenos muestra un giro relevante durante 2026. Si bien destinos tradicionales como el Caribe y Europa continúan presentes en el radar, Sudamérica emerge como el principal foco internacional, impulsada por factores como cercanía, conectividad aérea y viajes de menor duración.

La tendencia, observada en las búsquedas y cotizaciones de la temporada alta, revela un consumidor que prioriza tiempos acotados y mayor flexibilidad en la planificación.

Dentro del mapa sudamericano, Brasil concentra actualmente la mayor cantidad de solicitudes. Ciudades como Búzios, Florianópolis y Río de Janeiro figuran entre las preferencias de los viajeros chilenos.

Federico Pamplona, Jefe de Marketing de Turavion, explicó que “el promedio de estadía en estos destinos bordea las cinco noches, lo que confirma una inclinación por viajes más cortos y manejables. En contraste, Europa mantiene estadías superiores a las diez noches, lo que implica mayor planificación y presupuesto”.

El dato confirma un cambio en los hábitos de viaje: frente a itinerarios extensos y costos más elevados, se imponen escapadas que combinan experiencia internacional con menor inversión de tiempo.

Escapadas breves y decisiones de último minuto

Además de Brasil, destinos como Buenos Aires y Lima comienzan a ganar terreno, especialmente en formato de viajes cortos de dos o tres noches. Este tipo de escapadas responde a un perfil de viajero que busca optimizar tiempo y presupuesto, incluso con decisiones tomadas a última hora.

Desde la industria observan que la tendencia no se explica únicamente por razones económicas. “Asimismo, se mantiene un comportamiento mixto entre quienes planifican con meses de anticipación para asegurar mejores tarifas y quienes cotizan a última hora buscando igualar valores entre distintas agencias, aunque privilegiando siempre el respaldo presencial al momento de concretar la compra” agregó Pamplona.

La planificación híbrida —entre anticipación y búsqueda inmediata de oportunidades— refleja un consumidor más informado y activo en la comparación de opciones.

Más búsquedas digitales y asesoría personalizada

El mayor interés por destinos regionales viene acompañado de un aumento en la investigación digital. Los viajeros comparan alternativas, revisan precios y exploran itinerarios antes de tomar una decisión.

Sin embargo, persiste un segmento relevante —particularmente viajeros primerizos— que busca orientación para estructurar su viaje y tomar decisiones con mayor seguridad.

Aunque Sudamérica lidera con claridad, también se registran consultas por destinos menos tradicionales para el turista chileno. Estambul, safaris en África y escalas breves en Panamá aparecen como alternativas emergentes, abriendo interrogantes sobre si se trata de un fenómeno puntual o del inicio de una diversificación más amplia en las preferencias internacionales.

En paralelo, a nivel nacional se mantienen entre los más solicitados lugares como San Pedro de Atacama, la Patagonia —con fuerte presencia de Torres del Paine— e Isla de Pascua.

Con mejores conexiones aéreas, tiempos de vuelo más breves y una oferta cada vez más diversa, el turismo sudamericano se posiciona como el eje de la temporada estival 2026 para los chilenos, mientras el mercado comienza a explorar nuevas rutas más allá del circuito tradicional.