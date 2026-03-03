Del safari africano a la Patagonia: viajando para conectar con la vida silvestre y cuidarla

A continuación, un recorrido por algunos de los destinos más emblemáticos del planeta para observar fauna silvestre —y las claves para hacerlo de manera responsable.

Chile: biodiversidad en todo el territorio

Con más de 4.000 kilómetros de extensión y una geografía que va desde el desierto más árido del mundo hasta los hielos patagónicos, Chile concentra una diversidad de ecosistemas única en Sudamérica. Y con ellos, una fauna silvestre que se ha convertido en uno de los grandes atractivos del turismo de naturaleza, desde el cóndor andino hasta las ballenas del sur.

En la Patagonia, el Parque Nacional Torres del Paine es uno de los mejores lugares para observar guanacos en libertad, zorros, cóndores e incluso pumas en su hábitat natural. Más austral, el huemul —ciervo andino en peligro de extinción y símbolo nacional— encuentra refugio en áreas protegidas de difícil acceso.

En el extremo norte, el Salar de Atacama ofrece un espectáculo distinto: flamencos andinos que tiñen de rosado las lagunas altiplánicas, en contraste con el paisaje mineral del desierto.

La zona central y el litoral tampoco se quedan atrás. En la Región de Valparaíso, la Isla Magdalena (Monumento Natural Los Pingüinos) permite caminar entre colonias de pingüino de Magallanes durante su temporada reproductiva, bajo estrictas normas de visita.

Chile ha avanzado en conservación con la creación de la Red de Parques de la Patagonia y la ampliación de áreas marinas protegidas.

Sudamérica: biodiversidad exuberante

La selva amazónica es el mayor reservorio de biodiversidad del planeta. La Amazonía —que abarca nueve países— alberga jaguares, delfines rosados, guacamayos y miles de especies aún no catalogadas.

El turismo de naturaleza en la Amazonía ha evolucionado hacia modelos de ecolodges comunitarios, donde pueblos originarios gestionan experiencias de observación con bajo impacto ambiental.

Más al sur, el Pantanal brasileño se posiciona como uno de los mejores lugares del mundo para avistar jaguares en libertad, siempre bajo protocolos de conservación estrictos.

Pero también el llano colombiano son lugares para disfrutar de la fauna silvestre, con capibaras, zorros, osos hormigueros, cocodrilos, aves y mucho más.

África: el espectáculo de la sabana

En el este de África, el safari sigue siendo una experiencia transformadora. El Parque Nacional del Serengeti, en Tanzania, y la Reserva Nacional Masái Mara, en Kenia, albergan uno de los fenómenos naturales más impactantes del planeta: la Gran Migración, cuando millones de ñus y cebras cruzan la sabana en busca de agua.

Aquí habitan los llamados “Big Five”: león, elefante, rinoceronte, leopardo y búfalo. Sin embargo, el desafío actual es equilibrar el creciente turismo con la protección de hábitats amenazados por la sequía y la expansión humana.

Viajar con conciencia implica elegir operadores certificados, respetar distancias mínimas y evitar cualquier interacción que altere el comportamiento animal.

Antártica: la fragilidad en estado puro

El continente blanco es uno de los ecosistemas más prístinos —y vulnerables— del mundo. En la Antártida, colonias de pingüinos, focas y ballenas conviven en un entorno extremo que hoy evidencia con claridad el impacto del calentamiento global.

El turismo antártico está estrictamente regulado por el Tratado Antártico, limitando el número de visitantes y estableciendo protocolos rigurosos para evitar contaminación biológica.

Quienes viajan hasta aquí regresan con la certeza de que no hay experiencia más poderosa que entender lo pequeña que es la huella humana frente a la inmensidad natural.

Norteamérica: parques nacionales y conservación

En Estados Unidos, el modelo de parques nacionales ha sido clave para la protección de la fauna. El Parque Nacional Yellowstone es hogar de bisontes y osos grizzly, especies que estuvieron al borde de la extinción.

La experiencia aquí combina senderismo, educación ambiental y estrictas normas de convivencia: no alimentar animales, mantener distancia y permanecer en senderos habilitados.

Oceanía: especies únicas en el planeta

Australia concentra especies endémicas que no existen en ningún otro lugar. Desde canguros y koalas hasta la vida marina de la Gran Barrera de Coral, el país enfrenta incendios forestales recurrentes y el blanqueamiento de corales producto del aumento de la temperatura del mar.

El turismo responsable aquí implica apoyar centros de rescate, respetar áreas protegidas y optar por actividades certificadas como sostenibles.

Claves para un turismo responsable en el Día de la Vida Silvestre

El auge del turismo de naturaleza refleja un cambio cultural: las personas buscan experiencias auténticas, conexión y aprendizaje. Sin embargo, la presión sobre ecosistemas frágiles obliga a replantear prácticas.