Turismo wellness se consolida: chilenos priorizan descanso, salud mental y experiencias

El turismo de bienestar dejó de ser una tendencia incipiente para consolidarse como un nuevo estándar en la industria de los viajes, marcado por una búsqueda consciente de descanso real, salud mental y experiencias con propósito.

De acuerdo con datos de Cocha Travel Insights, 6 de cada 10 viajeros chilenos hoy priorizan la desconexión y el descanso al momento de elegir un destino, evidenciando un cambio profundo en la manera de planificar sus viajes. Ya no se trata solo de conocer lugares, sino de cómo esos viajes impactan en la calidad de vida.

A nivel global, el fenómeno avanza con fuerza. El segmento wellness ya representa el 17,9% del gasto turístico total, una cifra que revela no solo su crecimiento, sino también un mayor nivel de inversión por parte de los viajeros.

Un viajero que busca resultados, no solo destinos

El principal giro está en el propósito del viaje. El nuevo perfil de turista no se conforma con recorrer destinos: busca resultados concretos, como mejorar el sueño, reducir el estrés o reconectar consigo mismo. En ese contexto, ganan terreno las experiencias personalizadas, los itinerarios menos masivos y las propuestas que integran naturaleza, alimentación consciente, movimiento y descanso.

“Hoy el viajero no compra solo un destino, compra un estado de bienestar. Eso cambia completamente la forma de planificar un viaje y también explica por qué este segmento planifica más y tiene un mayor nivel de gasto”, señala Daiana Mediña, Head de Branding & PR de Cocha.

El auge del descanso como eje del viaje

Una de las manifestaciones más claras de este cambio es el crecimiento del sleep tourism, donde el dormir bien deja de ser un complemento y pasa a ser el centro de la experiencia. Hoteles y resorts han comenzado a incorporar programas específicos para mejorar la calidad del sueño, integrando iluminación circadiana, control acústico, aromaterapia y rutinas diseñadas a medida.

Esta tendencia se inscribe en una visión más integral del bienestar, donde cuerpo, mente, alimentación, entorno y tecnología convergen para ofrecer experiencias más completas.

De habitaciones a experiencias de bienestar

La industria hotelera también ha debido adaptarse. El wellness ya no se entiende como un servicio adicional, sino como el eje estructural de la experiencia. Desde habitaciones con sistemas de purificación de aire y agua hasta espacios pensados para la meditación o el descanso profundo, el concepto tradicional de alojamiento evoluciona hacia una propuesta integral.

Ejemplo de ello son desarrollos como The House of AïA en México, que combinan arquitectura consciente, diseño biofílico y conexión con la naturaleza, junto a prácticas como yoga, meditación, sound healing y alimentación consciente.

América Latina toma protagonismo

En paralelo, América Latina comienza a posicionarse como un actor relevante en este segmento. Más allá del Caribe, destinos como Costa Rica, Colombia y Uruguay destacan por su oferta basada en naturaleza, termas y experiencias regenerativas.

Incluso lugares menos tradicionales empiezan a captar interés por su autenticidad, como Paipa, Nuquí o la franja termal del litoral uruguayo. A esto se suman propuestas como Awasi Santa Catarina, en Brasil, que apuesta por experiencias boutique completamente personalizadas, integrando alojamiento, gastronomía y bienestar.

Chile: condiciones naturales para el turismo wellness

En el escenario local, Chile cuenta con ventajas comparativas claras. Su diversidad geográfica permite articular experiencias que combinan montaña, termas, viñedos, desierto y cielos limpios, tanto en escapadas breves como en viajes de mayor duración.

Destinos como Pucón, Villarrica, el Valle del Elqui y Colchagua se consolidan como polos de bienestar, integrando naturaleza, descanso y experiencias sensoriales.

A nivel más específico, destacan iniciativas como Nayara Hangaroa en Rapa Nui, que vincula el bienestar con la cultura local a través de su spa Manavai, o Puyuhuapi Lodge & Spa, en la Patagonia, que ofrece una experiencia de desconexión profunda en torno a aguas termales y un entorno natural extremo.

Un turismo cada vez más transversal

A diferencia de años anteriores, el turismo wellness ya no responde a un nicho específico. Hoy convoca a parejas, viajeros senior activos, mujeres, profesionales e incluso familias, todos con un denominador común: la búsqueda de experiencias más personalizadas.

“Lo que estamos viendo es que el bienestar deja de ser un atributo adicional y pasa a ser un criterio de decisión. Hoy los viajeros evalúan dónde dormirán mejor, qué tan desconectados estarán y qué tan alineada está la experiencia con lo que necesitan en ese momento”, agrega Daiana Mediña.

Las proyecciones apuntan a que el turismo de bienestar seguirá expandiéndose, no como una categoría aislada, sino como un componente transversal del viaje. Así, viajar deja de ser solo una pausa en la rutina para convertirse en una herramienta concreta de mejora en la calidad de vida.