Brasil lanza marca de la Amazonía para posicionarla como destino turístico global

La Amazonía brasileña dio un paso inédito en su estrategia de posicionamiento internacional. Por primera vez, el extenso territorio cuenta con una marca oficial, diseñada para potenciar el turismo, visibilizar su diversidad cultural y fortalecer el desarrollo económico sostenible.

La llamada Amazonía Legal Brasileña —que abarca nueve estados y cerca del 60% del territorio de Brasil— presentó su primera marca oficial como parte de una estrategia conjunta entre las Rutas Amazónicas Integradas y Embratur.

El lanzamiento, realizado a través del sitio visiteamazonia.com.br, busca posicionar a la región como un destino turístico de alcance global, destacando su biodiversidad, su riqueza cultural y el rol de sus comunidades.

La Amazonía brasileña es además el hogar de aproximadamente 28 millones de personas, lo que refuerza su relevancia no solo ambiental, sino también social y económica.

Turismo como motor de desarrollo

Desde las autoridades, la iniciativa es vista como una herramienta estratégica para impulsar un modelo de desarrollo sostenible.

Bruno Reis, presidente de Embratur, señaló que “la Amazonía reúne todos los atributos para consolidarse como uno de los destinos turísticos más relevantes del mundo. El turismo, en este contexto, es una herramienta estratégica para impulsar un modelo de desarrollo sostenible, basado en la generación de empleo e ingresos para las comunidades locales. Desde la selva hasta las ciudades, toda la cadena del territorio se beneficia”.

El proyecto también busca posicionar a la región dentro de la bioeconomía global, promoviendo la internacionalización de emprendedores locales y el desarrollo de nuevas oportunidades económicas.

Una identidad común para una región diversa

El desarrollo de la marca estuvo a cargo de la consultora FutureBrand São Paulo y se construyó a partir de un proceso participativo que incluyó a residentes, artistas y trabajadores de los nueve estados amazónicos.

La propuesta apunta a unificar la comunicación de territorios que históricamente habían trabajado de manera fragmentada, manteniendo al mismo tiempo la identidad propia de cada región.

Arnaldo de Andrade Bastos, socio y Chief Design Officer de FutureBrand São Paulo, explicó que “en todo el mundo, muchos de los destinos turísticos más visitados y deseados tienen marcas fuertes y bien establecidas. La Amazonia siempre tuvo ese potencial, pero nunca había reunido de forma estructurada a todos los involucrados para sumar esfuerzos en favor de esta construcción. Ahora, presentamos una marca sólida que ilustra claramente la riqueza, pluralidad y efervescencia de la Amazonía, uniendo sus principales elementos y el poder de toda la región a través de un único concepto y diseño”.

Inspiración en la naturaleza

Uno de los elementos distintivos del proyecto es su diseño, inspirado directamente en la geografía de la región.

El logo fue creado a partir de imágenes satelitales del río Amazonas y sus afluentes, utilizando las formas naturales de sus más de 25 mil kilómetros de vías navegables para construir un alfabeto visual.

Además, la marca fue concebida como un sistema flexible o “marca viva”, capaz de adaptarse a distintos contextos, resaltando la fauna, flora y diversidad cultural del territorio.

Más allá del turismo: economía local y sello de origen

La iniciativa no se limita al ámbito turístico. También busca fortalecer la economía local mediante la creación del sello “Feito de Amazônia” (“Hecho de Amazonia”), que certificará productos elaborados en la región.

Este distintivo podrá aplicarse a diversas industrias, desde la artesanía hasta la gastronomía, con el objetivo de garantizar origen y potenciar su valor en mercados nacionales e internacionales.

“Estamos hablando de una potencia en arte, música, gastronomía, cultura y producción de cientos de productos para diferentes industrias. Y es precisamente esa riqueza la que el mundo puede ahora vivir plenamente”, afirmó Bruno Reis.

Una apuesta por la proyección internacional

Desde las autoridades regionales, el objetivo es consolidar una narrativa común que permita organizar la oferta turística, las experiencias y los productos bajo una marca reconocible a nivel global.

“El objetivo es organizar las experiencias, destinos turísticos, licencias y sellos de origen bajo una marca deseada y reconocida en todo el mundo. Queremos reforzar la invitación para que el turista brasileño y extranjero venga a vivir la Amazonía Brasileña”, concluyó Gilvan Pereira, Secretario de Turismo de Rondônia.

La creación de esta marca representa un intento por articular un territorio amplio, diverso y estratégico bajo una identidad común, en un contexto donde el turismo sostenible y la valorización de los recursos locales se posicionan como ejes clave del desarrollo.

En ese escenario, la Amazonía brasileña busca no solo atraer visitantes, sino también consolidarse como un referente global en sostenibilidad, cultura y economía basada en el territorio.