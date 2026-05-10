Brote de hantavirus: por qué los cruceros son lugares propicios para la propagación de enfermedades

El brote a bordo también reavivió una pregunta que cobró fuerza durante la pandemia de covid-19: ¿son los cruceros entornos seguros desde el punto de vista sanitario?

La infectóloga Elba Lemos, investigadora del Laboratorio de Hantavirus y Rickettsiosis del Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) y coordinadora del servicio de referencia en la materia para el Ministerio de Salud de Brasil, dijo que aún es pronto para concluir si hubo transmisión dentro del barco o si los pasajeros se infectaron antes de embarcar.

“Para que podamos llegar a una conclusión, nos falta algo fundamental: recabar todos los datos clínicos y epidemiológicos”, declaró Lemos a BBC Brasil.

“Dónde estuvieron estas personas, si tuvieron lugares de exposición y qué hicieron. Eso aún no lo sabemos”.

Según la OMS, hay indicios de que la primera persona infectada podría haber embarcado ya contagiada.

El Ministerio de Salud de Sudáfrica informó que la cepa andina del virus fue detectada en dos personas que fueron evacuadas de la embarcación hacia ese país.

La OMS, por su parte, estudia la posibilidad de transmisión “entre contactos realmente cercanos” dentro del barco.

Lemos dijo que lo más importante en este momento es evitar conclusiones precipitadas o el alarmismo.

“Es muy importante que tengamos más información para poder tener una base”, afirmó. “Lo que ocurrió fue algo inusual”.

Espacios cerrados y de gran afluencia

En octubre del año pasado, más de 90 pasajeros y tripulantes de un crucero de Royal Caribbean enfermaron durante un viaje que partió de San Diego, en Estados Unidos.

El crucero Serenade of the Seas registró un brote de norovirus, causante de infecciones gastrointestinales, antes de su escala final en Miami, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

En enero de este año, el virus también afectó a pasajeros y tripulantes del crucero Rotterdam, de la compañía Holland America Line, que zarpó de Florida. Según las autoridades sanitarias, más de 80 personas presentaron síntomas durante el viaje.

Los cruceros reúnen características que favorecen la propagación de enfermedades infecciosas: gran circulación internacional de personas, ambientes compartidos, convivencia prolongada y espacios cerrados.

“¿Qué caracteriza a un crucero? Un ambiente cerrado, hermético, con un sistema de ventilación, todo confinado”, enumeró la infectóloga. “Solo hay que imaginarse un ambiente restringido dentro de su casa. ¿Qué va a pasar? Una propagación”.

Históricamente, los brotes en cruceros suelen estar relacionados con virus respiratorios o gastrointestinales, como la gripe, el sarampión, el covid-19 y el norovirus.

Además del confinamiento, los comportamientos típicos de los viajes de ocio también influyen en la propagación, según la infectóloga.

“La gente está allí para divertirse. Incluso eso interfiere, porque a menudo las medidas básicas de higiene dejan mucho que desear”.

La pandemia volvió a poner a los barcos en el punto de mira. En 2020, el crucero Diamond Princess quedó en cuarentena frente a las costas de Japón tras registrar cientos de casos de la enfermedad.

Más de 700 pasajeros y tripulantes se habrían infectado antes de la evacuación.

En los primeros meses de la pandemia, más de 40 cruceros registraron casos de coronavirus. El impacto fue tan grande que las empresas comenzaron a desmantelar buques antiguos ante el colapso del sector.

Lemos señaló, sin embargo, que el hantavirus es muy diferente del covid-19 en términos de contagio. “No existe [en el caso actual] la posibilidad de una epidemia igual a la del covid-19”.

El entorno propicio para la transmisión de enfermedades no significa necesariamente que los cruceros sean intrínsecamente inseguros. Lemos dijo que el sector opera hoy bajo normas sanitarias más estrictas que antes de la pandemia.

Según la investigadora, existen normas rigurosas para la climatización, la manipulación de alimentos, la eliminación de residuos, el control del agua, el seguimiento de vectores y la evaluación sanitaria de pasajeros y tripulantes.

Sin embargo, destacó que la evaluación detallada de estos protocolos corresponde a organismos reguladores de cada país.