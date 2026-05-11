San Pedro de Atacama: el destino que hay que vivir al menos una vez en la vida

Hay destinos que se visitan y hay destinos que se sienten. San Pedro de Atacama pertenece, sin discusión, a la segunda categoría. Este pequeño pueblo de calles de tierra y casas de adobe, a 2.400 metros de altura en la Región de Antofagasta, lleva siglos siendo un punto de encuentro entre la grandeza de la naturaleza y la profundidad de las culturas andinas. Hoy, es también uno de los destinos turísticos más llamativos de América Latina.

Llegar a San Pedro es llegar a un lugar que te sorprende con todo. Con sus volcanes que vigilan el horizonte. Con un silencio tan completo que casi se puede escuchar. Y con su cielo, especialmente de noche, capaz de dejar sin palabras. Si tienes pensado visitar Chile, San Pedro de Atacama no es una opción: es una obligación.

Y desde Tur.com, encontrar y reservar la experiencia perfecta para vivirlo es más fácil que nunca.

Los lugares que te van a quitar el aliento

San Pedro de Atacama no tiene uno ni dos atractivos icónicos: tiene ocho, diez, doce. Cada rincón del desierto guarda una sorpresa distinta y cada tour revela una nueva capa de este territorio extraordinario. Aquí están los imprescindibles.

Valle de la Luna

A tan solo 15 kilómetros de San Pedro, el Valle de la Luna es una de las imágenes más reconocibles del desierto de Atacama. Su paisaje de sal, arcilla y formaciones rocosas esculpidas durante millones de años hace que uno sienta, de verdad, que está en otro planeta.

Las Tres Marías, el Anfiteatro, las cavernas de sal y la imponente Duna Mayor son paradas obligatorias dentro del recorrido. Pero el momento clave llega al atardecer, cuando el sol se pone detrás de la Cordillera de la Sal y tiñe el horizonte de tonos rojos, naranjas y dorados que parecen inventados.

Es uno de esos espectáculos que se graban en la memoria para siempre. Puedes reservar este tour directamente en Tur.com y elegir entre grupos pequeños o experiencias privadas, según tu ritmo.

Valle de la Muerte

A solo 6 kilómetros de San Pedro, el Valle de la Muerte es la contraparte del Valle de la Luna. Sus dunas de arena llegan hasta los 200 metros de altura y son el escenario perfecto para practicar sandboard: deslizarse desde la cima, con el desierto abierto a los pies, es una de las experiencias más adrenalínicas que ofrece la zona.

Al atardecer, el valle se transforma: la luz cálida incendia las formaciones rocosas y convierte el paisaje en algo difícil de describir con palabras.

Géiseres del Tatio

Para ver los Géiseres del Tatio hay que madrugar. Los tours salen de San Pedro antes del amanecer para llegar a los 4.300 metros de altitud, justo cuando el frío más intenso hace que las columnas de vapor —algunas de hasta 10 metros de altura— se eleven de forma espectacular hacia el cielo. El espectáculo geotérmico que ofrecen es, sencillamente, uno de los más impresionantes del mundo.

El tour incluye habitualmente desayuno en el campo, con vista a los géiseres, y una visita al pueblo de Machuca, un pequeño oasis de tradición atacameña en plena puna. En Tur.com puedes encontrar distintas opciones para este recorrido, incluyendo paquetes que combinan los géiseres con otras actividades de la zona.

Laguna Cejar

¿Flotar sin esfuerzo, como en el Mar Muerto, en medio del desierto? Sí, es posible. La Laguna Cejar, ubicada dentro del Salar de Atacama, a unos 28 kilómetros de San Pedro, tiene tal concentración de sal que el cuerpo sube a la superficie de forma natural. Es una de esas experiencias que cuesta creer hasta que se vive.

El recorrido al Salar de Atacama suele incluir también los Ojos del Salar y la Laguna Tebinquinche, otra de las maravillas del desierto, donde el reflejo del cielo en el agua crea un espejo natural perfecto para fotografías que parecen imposibles.

Lagunas Miscanti y Miñiques

A más de 4.000 metros de altitud, las lagunas Miscanti y Miñiques forman uno de los paisajes más puros e impactantes del norte de Chile. El contraste entre el azul profundo del agua, la blancura de la sal, el verde altiplánico y los volcanes que se asoman al fondo compone una imagen que parece pintada.

El recorrido hacia estas lagunas pasa además por Piedras Rojas y por el pueblo de Socaire, donde es posible conocer de cerca las tradiciones y el modo de vida de las comunidades atacameñas. Un tour que lo tiene todo: naturaleza extrema, cultura viva y silencio de altiplano.

Termas de Puritama

En lengua kunza —idioma de los antiguos atacameños—, Puritama significa “agua caliente”. Y eso es exactamente lo que ofrece este rincón mágico escondido en una quebrada del desierto: ocho piscinas naturales de aguas termales que emergen a unos 33 grados, rodeadas de roca volcánica.

Las Termas de Puritama son el contrapunto perfecto a la intensidad del desierto: un lugar para detenerse, relajarse y dejar que el paisaje haga su trabajo. Perfectas para el mediodía o como cierre de un día de excursiones intensas.

Valle del Arcoíris

Uno de los secretos mejor guardados de la zona, el Valle del Arcoíris debe su nombre a los colores extraordinarios de sus montañas: rojos, amarillos, verdes, naranjas y morados conviven en las formaciones minerales, creando un paisaje que parece la paleta de un pintor.

El recorrido incluye además el río Salado y los petroglifos de Yerbas Buenas, huellas en piedra dejadas por las culturas que habitaron este desierto hace miles de años.

Turismo astronómico

San Pedro de Atacama es reconocido por la comunidad científica como uno de los mejores lugares del mundo para la observación astronómica. La baja humedad, la casi nula contaminación lumínica y la altitud crean condiciones excepcionales para ver el cielo nocturno como en pocos sitios del planeta.

Cuando el sol se esconde, el desierto revela su espectáculo más íntimo: miles de estrellas, galaxias y constelaciones que, en las ciudades, son apenas un recuerdo.

Los tours astronómicos de la zona incluyen telescopios de alta potencia, guías especializados y una mirada que combina la ciencia moderna con la cosmovisión andina, que lleva milenios leyendo el cielo de Atacama. Una experiencia que transforma la forma de entender el universo.

Todos estos destinos y muchas otras actividades —como caminatas al amanecer, vuelos en globos aerostáticos, trekkings a volcanes y mucho más— se encuentran dentro del catálogo de San Pedro de Atacama en Tur.com.

Cómo planificar tu visita

¿Cuándo ir? San Pedro de Atacama se puede visitar durante todo el año, pero los meses de abril a octubre son los más recomendados: los cielos están más despejados y las temperaturas son más agradables para las actividades al aire libre.

En enero y febrero, la llamada temporada de lluvias altiplánicas puede afectar algunos recorridos, aunque también ofrece paisajes espectaculares, con nubes dramáticas sobre los volcanes.

¿Cómo llegar? La forma más cómoda es volar hasta Calama —a través del aeropuerto El Loa, con conexiones directas desde Santiago y otras ciudades principales— y desde allí tomar un transfer de aproximadamente una hora y media hasta San Pedro. Al llegar, el pueblo es pequeño y fácil de recorrer, y todos los tours parten desde el centro.

¿Qué llevar? La ropa por capas es esencial: el desierto puede superar los 25 °C durante el día y bajar de cero durante la noche. También se recomienda llevar protector solar, lentes de sol, zapatillas cómodas y mucha agua.

¿Cuántos días dedicarle? Con tres días se pueden recorrer los principales atractivos. Con cinco o más, es posible viajar con mayor calma, incorporar tours más alejados y, sobre todo, dejar tiempo para simplemente contemplar el desierto y disfrutar de una tranquilidad difícil de encontrar en otro lugar.

Reserva tu experiencia en Atacama

San Pedro de Atacama tiene la rara habilidad de convertir a sus visitantes en enamorados del desierto. Cada persona que lo visita vuelve con una historia distinta: el amanecer en los Géiseres del Tatio, flotar en la Laguna Cejar con el volcán Licancabur de fondo o pasar la noche mirando las estrellas sin querer parpadear para no perderse ninguna.

En Tur.com puedes explorar toda la oferta de tours y actividades disponibles en San Pedro de Atacama, comparar opciones, leer reseñas y reservar con total seguridad desde donde estés. Planifica tu viaje hoy y descubre por qué hay destinos que, una vez visitados, se convierten en parte de ti.