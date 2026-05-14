Lanzan guía para adaptar destinos costeros costeros ante el cambio climático

Ante el avance de fenómenos como la erosión de playas, las marejadas, el déficit hídrico y la presión sobre los ecosistemas costeros, el sector turístico enfrenta crecientes desafíos para garantizar la sostenibilidad de los destinos. En respuesta a este escenario, el programa nacional Transforma Turismo, impulsado por Corfo, lanzó oficialmente la “Guía de Diversificación Turística Costera frente al Cambio Climático”.

La herramienta busca apoyar a los territorios en la incorporación de medidas de adaptación y resiliencia, promoviendo estrategias de diversificación de la oferta turística y fomentando nuevas oportunidades de desarrollo sostenible.

La presentación de la guía se realizó en el marco de un seminario desarrollado en la Región de Coquimbo, organizado junto al programa Transforma Destino Coquimbo y en colaboración con el Gobierno Regional de Coquimbo, la Universidad de La Serena y el programa GEF Gobernanza Marino Costera.

La gerenta de Transforma Turismo, Marilyn Masbernat, destacó que “el cambio climático exige transformar la manera en que planificamos y gestionamos el turismo en nuestros territorios. Esta guía entrega orientaciones concretas para diversificar la oferta turística, fortalecer la resiliencia de los destinos y avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible y preparado para los desafíos futuros”.

Asimismo, agregó que “uno de los principales valores de esta herramienta es que surge desde un proceso participativo y colaborativo, incorporando la visión y experiencia de actores públicos, privados, académicos y territoriales vinculados al turismo costero”.

Desde el programa GEF Gobernanza Marino Costera también valoraron la iniciativa y enfatizaron la necesidad de avanzar desde el diagnóstico hacia la implementación de acciones concretas en los territorios.

“Esta guía es un instrumento fundamental, de hecho, en la región de Coquimbo se está avanzando desde la planificación hacia acciones concretas de adaptación turística costera frente al cambio climático. A través de alianzas público-privadas, de las que somos parte, se están fortaleciendo circuitos patrimoniales que diversifican la oferta y propician procesos de capacitación local que habilitan el capital humano”, señaló Katerina Varas, coordinadora del sitio piloto norte del GEF Gobernanza Marino Costera, implementado por la FAO y ejecutado por MMA, Subpesca y Sernapesca.

La guía se suma a una serie de recursos impulsados por Transforma Turismo para apoyar al sector en materias de sostenibilidad, innovación y adaptación climática. El documento está disponible para descarga gratuita en el sitio web del programa.