Time Out revela las mejores ciudades del mundo para el arte y la cultura: dos son latinoamericanas

Aquí están algunas de las más destacadas de la lista.

Sao Paulo

La gran metrópolis de Brasil ocupó el séptimo lugar en la lista de Time Out, que la cataloga como uno de los más importantes epicentros de las artes visuales.

Cuenta con instituciones como el Museo de Arte de Sao Paulo, el MASP, cuya sede es una joya de la arquitectura moderna brasileña y presenta una de las mejores colecciones de arte europeo en el hemisferio sur, así como con la Pinacoteca, el museo más antiguo de la ciudad, que exhibe a artistas brasileños desde el siglo XIX hasta el presente.

Otras propuestas de arte contemporáneo y experimental se pueden encontrar en el MAM, el Instituto Tomie Ohtake y varias otras galería locales y espacios independientes con proyectos ambiciosos.