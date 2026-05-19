Incertidumbre por el Aeródromo Torquemada de Concón

La incertidumbre respecto del futuro del proyecto de ampliación y modernización del re genera preocupación en nuestra Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Turismo de Concón.

Para nuestra comuna, esta iniciativa es altamente relevante, ya que contribuiría a mejorar la conectividad regional, fortalecer el turismo, atraer inversiones y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico. Concón y la Región han crecido sostenidamente y requerimos infraestructura estratégica que acompañe este proceso.

Valoramos que el Ministerio de Obras Públicas haya señalado que el proyecto no ha sido descartado. Sin embargo, consideramos fundamental contar con información clara y oficial que entregue certezas al mundo productivo y a la comunidad.

Por esta razón, hemos solicitado formalmente una reunión con el delegado presidencial regional, Manuel Millones, con el objetivo de conocer el estado real de esta iniciativa y las definiciones del Gobierno respecto de su continuidad.

Creemos que este proyecto trasciende cualquier diferencia política y constituye una inversión estratégica para Concón, Viña del Mar y toda la Región de Valparaíso.