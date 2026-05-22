La barriga del viajero: por qué ir de vacaciones afecta los hábitos intestinales y cómo evitarlo

Viajar al extranjero es algo que muchos de nosotros esperamos. Es una oportunidad para liberarse de la norma, descubrir nuevos lugares, probar nuevos alimentos y hacer cosas que normalmente no podríamos tener la oportunidad de hacer.

Pero a veces, nuestro cuerpo tiene otros planes, y nuestras tan esperadas vacaciones se ven arruinadas por los cambios en nuestros hábitos intestinales. Desde hinchazón y malestar hasta estreñimiento y diarrea, la barriga de los viajeros es un problema bien reconocido. He aquí por qué sucede y qué puedes hacer para evitar que arruine tus planes.

Nuestros intestinos se acostumbran a cómo comemos y bebemos normalmente. Realmente no les gustan los grandes cambios en esa rutina. Cualquier cosa fuera de lo común tendrá algún tipo de efecto en cómo funcionan.

Esta es la razón por la que el estreñimiento (definido como tener menos de tres deposiciones en una semana, con esfuerzo y caca dura o seca y grumosa) puede ser un problema común en los viajeros.

El estreñimiento que dura unos días en las vacaciones probablemente se deba a la deshidratación. Este es especialmente el caso si estás de vacaciones en un país caluroso, ya que estarás sudando mucho. Beber más alcohol del que normalmente podrías tener en casa también puede empeorar la deshidratación.

Agregue a esto un cambio en la dieta, como tiempos de alimentación irregulares y tener menos frutas y verduras, y nuestros intestinos se vuelven lentos y el estreñimiento puede empeorar.

Finalmente, tendemos a hacer mucho menos ejercicio durante las vacaciones. Como el ejercicio, particularmente caminar y andar en bicicleta, ayuda a estimular los movimientos intestinales, esa es otra razón por la que podemos sufrir de estreñimiento.

El estrés y el posible jet lag también pueden desempeñar un papel en el estreñimiento durante las vacaciones. Además, investigaciones recientes han demostrado que algunas personas son más propensas a experimentar estreñimiento mientras viajan.

Por otro lado, algunas personas experimentan episodios de diarrea durante las vacaciones.

Uno de los culpables más comunes detrás de la diarrea del viajero es la gastroenteritis (una “estre molesta de la barriga”), que es causada por comer alimentos contaminados o en mal estado.

Pero los cambios en la dieta también pueden ser una causa común. Comer comidas ricas en grasas o beber más alcohol de lo normal puede provocar episodios de diarrea.

Beber muchas bebidas de frutas también puede causarlo, debido a su alto contenido de azúcar de fruta (fructosa). Del mismo modo, el té y el café fuertes también pueden tener un efecto similar debido a la cafeína que contienen.

Finalmente, la exposición prolongada al sol puede provocar diarrea a medida que el cuerpo lucha por regular la temperatura interna.

Es posible tener episodios de diarrea y estreñimiento durante las vacaciones. La mayoría de las personas descubren que primero experimentan diarrea, lo que puede causar deshidratación si los líquidos perdidos no se reemplazan bebiendo lo suficiente, lo que puede causar estreñimiento.

Prevenir la barriga del viajero

Entonces, ¿qué puedes hacer para reducir la probabilidad de malestar intestinal en tus vacaciones?

Primero, piensa en la zona a la que viajas. En algunas regiones, hay un mayor riesgo de contaminación de alimentos y agua. Consulte los consejos sobre vacunas y cualquier consejo específico para los lugares que visitará con respecto a la seguridad alimentaria y del agua.

Otras cosas que puedes hacer para cuidar tus intestinos en vacaciones incluyen:

Mantenga su ingesta de líquidos , idealmente con agua o bebidas endulzadas naturalmente;

, idealmente con agua o bebidas endulzadas naturalmente; Come mucha fruta y verdura , especialmente las que son similares a lo que normalmente comes;

, especialmente las que son similares a lo que normalmente comes; Limite su ingesta de jugo de frutas a solo una bebida al día;

a solo una bebida al día; Camina después de cada comida si puedes, para mantener tu sistema digestivo funcionando;

si puedes, para mantener tu sistema digestivo funcionando; Coma regularmente y evite perder comidas para mantener una rutina con la que sus intestinos funcionen;

y evite perder comidas para mantener una rutina con la que sus intestinos funcionen; Evite las comidas demasiado grandes , especialmente aquellas que contienen mucha grasa;

, especialmente aquellas que contienen mucha grasa; Intenta no consumir alcohol en exceso.

Qué hacer si te afecta

Si descubres que todavía tienes síntomas de estreñimiento o diarrea en vacaciones, hay una serie de cosas que puedes hacer.

Para el estreñimiento, en primer lugar, aumente su ingesta de líquidos y tome un poco de jugo de frutas durante el día. El agua ablandará sus heces y el jugo animará a que entre más agua en sus heces.

También deberías intentar aumentar la cantidad de fibra que está en tu dieta. Esto puede incluir picar fruta seca o agregar semillas de lino o chía a los alimentos. Pero asegúrate de beber suficientes líquidos, ya que demasiada fibra sin agua puede tener el efecto contrario. También podría tomar un remedio de venta libre, como un suplemento de fibra o un laxante.

Para la diarrea, los medicamentos de venta libre (como la loperamida) pueden ser útiles para detener los síntomas. Toma esto tan pronto como tengas síntomas. La diarrea puede causar deshidratación, así que para evitar que eso ocurra, asegúrese de tomar una solución de rehidratación oral (como Dioralyte) y beber mucha agua.

Si su diarrea va acompañada de fiebre alta o cacas sanguinolentas o mucosas, no tome ningún medicamento de venta libre y busque ayuda médica de inmediato. Esto puede ser un signo de una infección más grave que requiere medicación específica.

Una vez que regrese a casa, sus hábitos intestinales pueden tardar unos días más en volver a su patrón normal. Si algún síntoma persiste durante más de unos pocos días, puede valer la pena hablar con su médico de cabecera.