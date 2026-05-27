De Netflix al pasaporte: destinos reales detrás de series populares en Chile

Las series no solo instalan personajes y tramas: también convierten ciudades, barrios y paisajes en parte de la experiencia. Algunas de las producciones más vistas en Netflix Chile abren una ruta de viaje por locaciones reales que van desde Buenos Aires hasta Sevilla, Ontario y Corea del Sur.

El turismo audiovisual se ha convertido en una forma cada vez más habitual de elegir destinos. Una escena, una calle reconocible o un edificio histórico pueden despertar el interés por visitar lugares que, hasta antes de aparecer en pantalla, no necesariamente estaban en el radar de los viajeros.

En esa línea, algunas series que figuran entre las más vistas en Netflix Chile permiten armar una ruta turística diversa: desde los espacios urbanos de Buenos Aires en “Envidiosa”, hasta la postal monumental de Sevilla en “Berlín y la dama del armiño”, pasando por los paisajes canadienses de “El cuento de la criada” y las locaciones surcoreanas de “Mi némesis con aires de grandeza”.

Buenos Aires tras los pasos de “Envidiosa“

Interpretada por Griselda Siciliani, “Envidiosa” sigue a Vicky Mori, una mujer cercana a los 40 años que, después de una ruptura inesperada, inicia una búsqueda para reconstruir su vida amorosa.

Parte del atractivo de la serie está en su vínculo con Buenos Aires. Entre las locaciones utilizadas aparecen el Planetario Galileo Galilei, uno de los edificios más reconocibles de la ciudad, ubicado en Palermo; los jardines del Museo Fernández Blanco; el Círculo Militar, ex Palacio Paz; el Pasaje Roverano y la Reserva Ecológica Costanera Sur.

La ruta permite combinar arquitectura, espacios verdes y rincones históricos. Para quienes visitan la capital argentina, estos puntos ofrecen una lectura distinta de la ciudad: no solo como escenario romántico o urbano, sino también como un recorrido por su patrimonio y sus contrastes.

Sevilla, el escenario del nuevo golpe de Berlín

En “Berlín y la dama del armiño”, la ciudad de Sevilla concentra buena parte del protagonismo visual. Sus calles, monumentos y espacios históricos funcionan como telón de fondo del nuevo golpe del personaje.

Entre las locaciones sevillanas que aparecen en la producción destacan el Puente de Triana, el entorno del río Guadalquivir, la Torre del Oro, el Patio de Banderas con vistas a la Giralda, el Palacio del Marqués de la Motilla en calle Cuna y la Facultad de Bellas Artes de calle Laraña.

Aunque el rodaje también pasó por ciudades como Madrid, San Sebastián y Peñíscola, Sevilla aparece como uno de los grandes escenarios de la serie. Para los viajeros, la ruta permite recorrer una ciudad donde el casco histórico, la arquitectura monumental y el río forman parte central de la experiencia.

Canadá detrás de la distopía de “El cuento de la criada”

Aunque “El cuento de la criada” está ambientada en Estados Unidos, gran parte de la serie fue filmada en Canadá. La producción, basada en la novela de Margaret Atwood, construye el universo de Gilead a partir de locaciones reales que, fuera de la pantalla, tienen un atractivo turístico muy distinto al tono sombrío de la historia.

Uno de los puntos más reconocibles es Cambridge, donde aparecen el puente de Main Street, Queen’s Square, la iglesia Central Presbyterian y el mercado local de agricultores en Ainslie y Dickson.

También destacan los acantilados de Scarborough Bluffs, en Toronto, utilizados en escenas costeras de la serie. En Hamilton, el Ayuntamiento sirvió como escenario del Centro Rojo de Lydia, mientras que la Estación Liuna apareció en secuencias retrospectivas.

Las afueras rurales de Uxbridge aportaron senderos boscosos y tierras de cultivo para escenas vinculadas a rutas de escape. En tanto, Niagara-on-the-Lake fue transformado en un distrito comercial de Gilead, aunque en la vida real es conocido por su ambiente turístico, gastronómico y su cercanía con las Cataratas del Niágara.

Otro punto llamativo es la planta de tratamiento de agua R.C. Harris, en Toronto, utilizada por su arquitectura fría y monumental en escenas de tensión.

Corea del Sur y los escenarios de Mi némesis con aires de grandeza

El K-drama “Mi némesis con aires de grandeza”, también conocido como My Royal Nemesis o My Dearest Nemesis, fue grabado principalmente en Corea del Sur.

La producción utilizó distintas ciudades y locaciones, con Seúl como escenario principal para la vida moderna de sus personajes. La capital surcoreana aparece asociada a distritos comerciales, espacios urbanos y locaciones de lujo.

El rodaje también se extendió por el área metropolitana, incluyendo cafeterías, tiendas y restaurantes en ciudades cercanas como Suwon, Yongin y Gimpo.

Para las escenas retrospectivas ambientadas en la era Joseon, la producción recurrió a locaciones históricas como Yongin Dae Jang Geum Park y Bukchon Hanok Village, uno de los barrios tradicionales más reconocidos de Seúl.

Turismo audiovisual: viajar por las escenas

Estas series muestran cómo una producción puede transformar una ciudad en destino. Buenos Aires aparece desde sus espacios culturales y patrimoniales; Sevilla desde su monumentalidad; Canadá desde paisajes que contrastan con la dureza de la ficción; y Corea del Sur desde la mezcla entre modernidad urbana y tradición histórica.

Para quienes buscan una forma distinta de planificar un viaje, las locaciones de series ofrecen una ruta temática que permite mirar los destinos desde otra perspectiva: no solo como lugares turísticos, sino como escenarios que ya forman parte del imaginario de millones de espectadores.