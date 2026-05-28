Arica vive auge turístico y se consolida como destino clave del norte de Chile

La región de Arica y Parinacota atraviesa un periodo de fuerte crecimiento turístico. Las cifras de pernoctaciones registradas por el Instituto Nacional de Estadísticas durante 2025 y comienzos de 2026 posicionaron a la zona como líder nacional en crecimiento, en un escenario marcado por mayor promoción, eventos masivos y una oferta de servicios más consolidada.

El auge ha reforzado el posicionamiento de Arica como la llamada “ciudad de la eterna primavera”, un destino que combina clima templado, playas, patrimonio arqueológico y atractivos naturales durante todo el año.

Eventos y promoción regional impulsan el crecimiento

Desde el sector hotelero destacan que uno de los factores que ha contribuido al aumento de visitantes es la realización de grandes eventos, entre ellos el Carnaval con la Fuerza del Sol, que convoca a turistas nacionales e internacionales.

“Las cifras son muy positivas y muestran un crecimiento notable. Eventos como el Carnaval con la Fuerza del Sol han sido fundamentales para atraer miles de visitantes nacionales e internacionales, aunque el desafío sigue siendo mantener ese flujo durante todo el año con una oferta diversa y atractiva”, sostuvo María Esther González, directora comercial de Antay Hotel & Spa.

A ello se suma la campaña “Arica y Parinacota Siempre un buen destino”, impulsada por el Gobierno Regional y ejecutada por Sernatur junto a operadores privados, que ha buscado fortalecer la presencia del destino en mercados nacionales e internacionales.

Turismo durante todo el año

Ricardo Jorquera, director de la Cámara de Turismo de Arica, explicó que la reactivación de recursos para promoción fue clave para revertir años de menor visibilidad turística.

“Durante años Arica quedó prácticamente aislada turísticamente porque los fondos aprobados para promoción estuvieron congelados. Recién en el segundo semestre de 2025 se retomó una estrategia de difusión liderada por Sernatur junto al sector privado, y eso permitió obtener los positivos resultados que hoy muestran las cifras”, afirmó.

Entre los principales atractivos de la región se encuentran el Parque Nacional Lauca, Putre, Codpa, el salar de Surire, los circuitos patrimoniales, los deportes costeros y el turismo arqueológico vinculado a las Momias Chinchorro.

Hotelería y nuevos estándares para el destino

El crecimiento turístico también ha estado acompañado por una mayor infraestructura hotelera. Según González, Arica ha avanzado en servicios preparados tanto para visitantes vacacionales como para turismo corporativo.

“Hoy Arica cuenta con infraestructura turística moderna y preparada tanto para el turismo vacacional como para el corporativo. Nuestro hotel dispone de amplias habitaciones con vistas al mar, spa, gimnasio, casino y una completa experiencia wellness pensada para el descanso y el bienestar. Además, contamos con un gran Centro de Convenciones, el mejor del norte de Chile y de toda la macro región Andina que cuenta con una gran variedad de salones y una capacidad hasta para 800 personas enfocados en el turismo MICE de congresos y convenciones nacionales e internacionales, que es muy importante para nosotros”, comentó.

Pese al buen momento, el sector turístico advierte que aún existen tareas pendientes para sostener el liderazgo regional. Entre ellas figuran la mejora de infraestructura urbana y costera, la recuperación de las Cuevas de Anzota, la finalización del Museo Chinchorro y la aprobación del plan regulador.

Con playas, patrimonio milenario, clima estable y una oferta turística en expansión, Arica busca consolidarse como uno de los principales polos turísticos del norte de Chile.