Las paradisíacas playas para turistas en el Caribe a las que los locales no pueden acceder

Sin embargo, esto resulta complejo debido a las leyes de propiedad en Antigua y Barbuda.

Propiedad colectiva

La propiedad de la tierra en Barbuda es colectiva, lo que significa que los ciudadanos tienen derecho a ocupar una parcela solicitando un arrendamiento, aunque técnicamente no son propietarios privados.

Al mismo tiempo, los ciudadanos comparten el derecho colectivo a ser consultados y a tener la última palabra sobre grandes proyectos de desarrollo.

El sistema de propiedad se estableció tras el fin de la esclavitud en Barbuda en 1834 y el gobierno de Antigua y Barbuda lo reconoció oficialmente en 2007, cuando se aprobó la Ley de Tierras de Barbuda.

Miranda dice que posee el arrendamiento de 12 hectáreas de costa, pero actualmente solo tiene acceso a tres.

La Global Legal Action Network (GLAN), una red de abogados que respalda su caso, sostiene que el resto del terreno está ocupado ilegalmente por los desarrolladores extranjeros Murbee Resorts y Peace Love and Happiness (PLH).

En un comunicado, Murbee señala que es un arrendatario legal en Barbuda y que “no ha realizado actividades de construcción en terrenos sobre los que no tenga autoridad legal para hacerlo, ni en ningún caso”.

PLH declara que “no ocupa ni ha ocupado jamás” el terreno y que ha cumplido “estrictamente” todos los acuerdos desde que firmó un arrendamiento de tierras en Barbuda en febrero de 2017.

El acceso a la costa

Miranda asegura, al igual que muchos otros activistas de Barbuda, mantiene su compromiso de luchar por la tierra.

“Si alguna vez vinieras y lo experimentaras por ti mismo, realmente entenderías por qué estamos tan comprometidos con este pequeño pedazo de roca que tenemos”, dice.

El terreno de Miranda es la última franja de la costa sur de Barbuda que aún resulta accesible para los locales.