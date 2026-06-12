Últimos horas para votar por Chile en los World Travel Awards 2026

Chile ha tenido un desempeño histórico sobresaliente en los World Travel Awards (conocidos como los premios Óscar del turismo). Desde 2015, el país acumula 41 estatuillas, incluyendo múltiples galardones mundiales y más de 30 premios a nivel sudamericano.

El mayor éxito de Chile a nivel global se concentra en el turismo de aventura, consolidándose como una potencia internacional. Sin embargo, otras áreas han empezado a ganar terreno.

Cuando restan horas para el cierre de las votaciones de los World Travel Awards 2026, las autoridades turísticas hicieron un llamado a apoyar sus destinos y experiencias turísticas en la principal competencia de la industria a nivel mundial.

El país fue nominado en 19 oportunidades, distribuidas en 18 categorías de la edición sudamericana de los premios de 2026, destacando nominaciones a Mejor Destino de Sudamérica, Mejor Destino de Turismo Aventura, Mejor Destino de Naturaleza, Mejor Destino de Gastronomía y Mejor Destino para Reuniones y Conferencias (MICE), por la ciudad de Santiago, entre otras categorías.

De este modo, Chile también busca revalidar reconocimientos obtenidos en años anteriores, como Mejor Destino Verde, Mejor Destino Romántico por el desierto de Atacama y Mejor Destino de Cruceros. Asimismo, la Región de La Araucanía, el desierto de Atacama y Torres del Paine figuran entre los nominados en categorías específicas.

Las votaciones estarán abiertas hasta el viernes 12 de junio a las 19:00 horas de Chile continental (00:00 horas del 13 de junio en Londres), según informó la organización de los World Travel Awards.

Para apoyar a Chile, las personas pueden ingresar a chileestuyo.cl/votaxchile y emitir su voto en las categorías correspondientes.

En esta ocasión, Chile destaca por sus nominaciones en estas cinco categorías: