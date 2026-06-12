Viajes frecuentes y salud: estudios sugieren beneficios para el cerebro y la longevidad

Viajar suele asociarse con descanso, descubrimiento y nuevas experiencias. Sin embargo, en los últimos años distintas investigaciones han comenzado a analizar sus posibles efectos desde una perspectiva más amplia: la salud y el envejecimiento.

Estudios internacionales han vinculado los viajes frecuentes con una mayor esperanza de vida y una menor incidencia de enfermedades asociadas al deterioro cognitivo. Aunque los especialistas advierten que no se trata de una fórmula mágica, la evidencia disponible apunta a que las experiencias turísticas podrían convertirse en una herramienta complementaria para promover un envejecimiento más saludable.

Los estudios que relacionan los viajes con una vida más larga

La relación entre turismo y bienestar ha sido objeto de análisis por parte de diversas organizaciones internacionales. Uno de los informes más citados en esta materia corresponde a la Global Coalition on Aging, entidad que ha estudiado cómo los viajes pueden influir en la calidad de vida de las personas a medida que envejecen.

Según esta organización, el turismo puede favorecer la salud a largo plazo cuando combina factores como actividad física, estimulación mental e interacción social, elementos ampliamente reconocidos por la literatura científica como protectores frente al deterioro asociado a la edad.

Un reporte citado por la propia Global Coalition on Aging y el Transamerica Institute indicó una reducción de 36,6% en el riesgo de mortalidad y de hasta 47% en la probabilidad de desarrollar Alzheimer entre personas que mantenían hábitos de viaje de manera sostenida, de acuerdo con la evidencia recopilada por ambas instituciones.

Más allá del descanso: el impacto fisiológico de viajar

Las investigaciones recientes también han comenzado a explorar cómo las experiencias turísticas pueden influir directamente en distintos procesos biológicos.

ScienceDaily informó sobre un trabajo interdisciplinario desarrollado por investigadores de Edith Cowan University, en Australia, que propuso analizar el turismo desde el concepto de entropía, entendido como la capacidad de los organismos para mantener equilibrio frente a factores que generan desgaste físico y mental.

Según este enfoque, las experiencias de viaje positivas y seguras podrían contribuir a reducir el estrés y favorecer hábitos que ayudan a preservar el bienestar general.

Los investigadores plantean que estos efectos potenciales se explican por la combinación de distintos elementos presentes durante los viajes, como el movimiento físico, la desconexión de las obligaciones cotidianas, la recuperación emocional y las interacciones sociales.

Caminar más sin pensar en ejercicio

Uno de los factores más consistentes identificados en los estudios es el aumento de la actividad física.

A diferencia de una rutina de entrenamiento estructurada, viajar suele implicar desplazamientos permanentes que se integran de manera natural a la experiencia. Recorrer ciudades, visitar museos, caminar por centros históricos o explorar espacios naturales incrementa el movimiento diario y el gasto energético.

Esta actividad física espontánea puede aportar beneficios cardiovasculares y contribuir al mantenimiento de hábitos saludables sin que las personas necesariamente perciban que están realizando ejercicio.

Un estímulo constante para el cerebro

La estimulación cognitiva aparece como otro de los aspectos más relevantes observados por los investigadores.

Orientarse en lugares desconocidos, comprender sistemas de transporte, aprender costumbres locales, resolver imprevistos o adaptarse a nuevas dinámicas culturales exige un trabajo permanente del cerebro.

A ello se suma la exposición a museos, sitios históricos, expresiones artísticas y nuevas formas de comprender el entorno, experiencias que pueden actuar como una suerte de entrenamiento cognitivo continuo.

Los expertos destacan que el descubrimiento cultural constituye una fuente importante de bienestar y un estímulo intelectual capaz de favorecer la actividad cerebral a lo largo del tiempo.

La importancia de la conexión social

Además de los beneficios físicos y cognitivos, los estudios subrayan el papel de las relaciones humanas.

Viajar facilita la interacción con otras personas, fortalece vínculos familiares y de amistad, y en algunos casos permite ampliar redes sociales mediante el contacto con viajeros o comunidades locales.

Esta dimensión resulta especialmente relevante considerando que el aislamiento social ha sido identificado como uno de los factores asociados a un mayor riesgo de deterioro cognitivo y problemas de salud mental en la población mayor.

Por ello, los investigadores recomiendan privilegiar experiencias que promuevan la participación activa, las conversaciones y el intercambio cultural significativo.

Un envejecimiento más activo y saludable

Aunque los especialistas advierten que viajar no reemplaza hábitos fundamentales como una alimentación equilibrada, el ejercicio regular o los controles médicos, la evidencia disponible sugiere que puede convertirse en un complemento valioso para el bienestar integral.

La combinación de movimiento, aprendizaje, descanso y conexión social parece generar un entorno favorable para la salud física y mental, especialmente durante etapas avanzadas de la vida.

En un contexto donde el envejecimiento de la población representa uno de los grandes desafíos globales, estas investigaciones abren una nueva mirada sobre el turismo: no solo como una actividad recreativa, sino también como una experiencia capaz de aportar beneficios que trascienden el placer de conocer nuevos destinos.