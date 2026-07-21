Brasil impulsa el turismo invernal en Santiago y concentra el 77% de las reservas internacionales

El mercado brasileño se consolida como el principal emisor de turistas hacia la capital chilena durante este invierno. Un análisis de las reservas internacionales para la temporada revela que el 77% corresponde a viajeros provenientes de Brasil, lo que representa un incremento cercano a 24 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año pasado.

Santiago continúa posicionándose como uno de los destinos favoritos para los turistas brasileños. El aumento en las reservas confirma el creciente interés por una ciudad que combina atractivos de montaña, gastronomía, compras y una variada oferta de experiencias urbanas, especialmente durante los meses más fríos del año.

El protagonismo del mercado brasileño también refleja un cambio en la composición del turismo receptivo de la capital, consolidando su importancia para la industria turística local.

Viajeros que permanecen más tiempo y planifican sus vacaciones

Más allá del volumen de visitantes, el perfil del turista brasileño ha evolucionado. Actualmente, quienes llegan desde Brasil permanecen, en promedio, seis noches en Santiago, una de las estadías más extensas entre los principales mercados internacionales.

A ello se suma una mayor planificación de sus viajes: la mayoría de las reservas se realiza entre 31 y 60 días antes de la fecha de llegada, una tendencia que evidencia una mayor anticipación para asegurar disponibilidad durante la temporada alta.

Este comportamiento ha permitido diversificar las actividades que realizan los visitantes, quienes complementan las tradicionales jornadas en la nieve —que este año han enfrentado una menor disponibilidad debido a las condiciones climáticas— con experiencias gastronómicas, recorridos por distintos barrios de la ciudad, compras y panoramas urbanos.

“El turista brasileño ha cambiado. Hoy vemos viajeros que planifican mejor sus vacaciones, permanecen más días y aprovechan su visita para descubrir distintas experiencias en Santiago. La nieve sigue siendo un gran atractivo, pero cada vez es más común que complementen su viaje con gastronomía, compras y panoramas urbanos, lo que abre nuevas oportunidades para seguir fortaleciendo la oferta turística de la ciudad”, explica Gerardo Giampaolo, gerente general de AC Hotel Santiago Cenco Costanera.

Santiago fortalece su atractivo internacional

Según explica el ejecutivo, este cambio responde a un visitante que busca experiencias más integrales y valora destinos capaces de combinar naturaleza, vida urbana, gastronomía y entretención en un solo viaje.

Con turistas que permanecen más días, organizan sus viajes con mayor anticipación y exploran una oferta cada vez más diversa, Santiago continúa consolidándose como uno de los principales destinos urbanos de Sudamérica durante la temporada de invierno, impulsado por el creciente interés de los visitantes internacionales y, especialmente, del mercado brasileño.