Por qué las aerolíneas de bajo costo están en crisis y qué significa para los precios de los vuelos

“No más Coca-Colas y pretzel gratis, menos espacio para las piernas”, comentó el presentador de Business Daily Rahul Tandon: “la idea era llevarte a tu destino basado en la idea de que lo único que importa es llegar pagando lo menos que puedas”.

El modelo fue tan efectivo y popular que se extendió a través del mundo, con marcas tan famosas como Ryanair y easyJet en Europa; Southwest Airlines, JetBlue y Spirit en EE.UU.; y Volaris, Jetsmart y SkyAirline en Latinoamérica.

Sin embargo, por su misma naturaleza, las aerolíneas de bajo costo resultaron siendo mucho más sensibles a las coyunturas mundiales.

Turbulencia

La pandemia de 2020 dejó a muchas aerolíneas en una situación crítica y el actual aumento en los precios de los combustibles está suponiendo el remate mortal para algunas.

Según dijo la profesora Efthymiou: “Los márgenes de beneficio se han estado reduciendo, especialmente en el caso de las aerolíneas de bajo costo, que ya cuentan con una estructura y una operativa muy ajustadas. Ya han recortado al máximo todo tipo de costos”.

Y añadió: “Dado que el aumento de los precios del combustible vuelve a representar una parte significativa de sus costos operativos, les resulta muy difícil trasladar ese gasto adicional cuando tratan con clientes que son sensibles a los precios”.

Esto es particularmente cierto para las aerolíneas que no han sido capaces de asegurar precios de combustible a través de contratos a futuro, como sí lo pueden hacer muchas de las grandes aerolíneas.

“Se trata de una modalidad en la que pagas el combustible con mucha antelación” apuntó el copresentador de Business Daily Will Bair.

“Es posible que no consigas la mejor oferta del mercado, pero te aseguras un precio garantizado y fijo. Así, si el precio baja, no te beneficiarás de los precios del petróleo más reducidos, pero contarás con la tranquilidad de tener un precio cerrado”, añadió.

“Michael O’Leary, el máximo responsable de Ryanair, señaló al presentar los resultados financieros de esta semana que, para todo el año 2027, han cubierto el 80% de sus costos de combustible a un precio de US$67 por barril.