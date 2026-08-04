Agosto en Pucón: el Mes de las Termas invita a sumergirse en el bienestar entre bosques y montañas

Hay pocas sensaciones tan memorables como sumergirse en una piscina de agua termal mientras el aire frío acaricia el rostro, el vapor asciende lentamente entre los árboles y, a lo lejos, las cumbres nevadas de la cordillera recuerdan que el invierno está en su mejor momento. En Pucón, esa experiencia tiene nombre propio: el Mes de las Termas.

Cada agosto, este rincón de La Araucanía celebra una tradición que ya suma 24 años y que ha transformado al destino en la capital del turismo termal de Chile. Durante todo el mes, nueve complejos termales abren sus puertas con tarifas preferenciales, invitando a descubrir una forma distinta de vivir el invierno: más pausada, más contemplativa y profundamente conectada con la naturaleza.

No es casualidad que esta celebración ocurra aquí. El paisaje de Pucón está marcado por la fuerza del volcán Villarrica, cuya actividad geotérmica da origen a decenas de vertientes de aguas minerales que brotan desde las profundidades de la tierra. Ese privilegio geológico ha convertido a La Araucanía en uno de los territorios con mayor riqueza termal del país y en un referente para quienes buscan experiencias de bienestar.

Durante agosto, las termas Menetúe, Huife, Pucón Indómito, San Luis, Quimey-Co, Montevivo, Palguín, Salto del León y Trancura ofrecerán un 20% de descuento en el ingreso a sus piscinas termales, una invitación perfecta para recorrer el destino siguiendo la llamada “ruta del bienestar”. Cada recinto posee una personalidad distinta: algunos se esconden entre bosques centenarios; otros permiten contemplar montañas, ríos o cascadas mientras el agua caliente envuelve el cuerpo. Todos tienen algo en común: invitan a detener el tiempo.

Pero el termalismo en Pucón ya no consiste únicamente en un baño de agua caliente. Hoy forma parte de una tendencia mundial conocida como turismo de bienestar, donde el viaje deja de ser una simple escapada para transformarse en una oportunidad de descansar, desconectarse del ritmo cotidiano y reconectar con uno mismo.

Muchos complejos han ampliado su propuesta incorporando spas, masajes, saunas, tratamientos corporales, gastronomía basada en productos locales y experiencias de contemplación en medio del bosque nativo. Después de una caminata por senderos rodeados de coigües, lengas y araucarias, pocas cosas resultan tan reconfortantes como dejar que las aguas minerales hagan el resto del trabajo.

Para Eugenio Benavente, presidente de la Cámara de Turismo de Pucón, este patrimonio natural representa una oportunidad única para consolidar al destino durante todo el año.

“El turismo de bienestar es una oportunidad para posicionar a esta zona como un destino los 365 días del año. El agua termal es uno de sus recursos más emblemáticos. Desde La Araucanía hasta Los Lagos se concentra más del 60% de las fuentes termales de Chile, lo que permite ofrecer experiencias de descanso, autocuidado y conexión con la naturaleza durante todas las estaciones”, sostuvo

Esa mirada también es compartida por el alcalde de Pucón, Sebastián Álvarez, quien destaca el impacto que tiene esta iniciativa para toda la comunidad. “El Mes de las Termas es una expresión concreta de la capacidad de Pucón para trabajar de manera colaborativa, poner en valor su identidad termal y fortalecer el turismo durante todo el año. Cuando el destino se fortalece, también crecen sus emprendedores, su gastronomía, su hotelería y todas las actividades vinculadas a la llegada de visitantes.”

El lanzamiento de esta vigésimo cuarta edición se realizó en Menetúe Parque Termal, un espacio donde la arquitectura dialoga con el bosque y el sonido del agua acompaña permanentemente el recorrido. Allí, el gerente general de Grupo Patagonia Andina, Alejandro Martín, resumió el espíritu que mueve esta iniciativa: “Las termas son mucho más que un lugar para descansar; son una experiencia que conecta a las personas con la naturaleza, la cultura y el patrimonio del sur de Chile.”

Y probablemente esa sea la mejor definición de lo que ocurre en Pucón durante agosto. Mientras algunos viajeros buscan la adrenalina de la nieve o la emoción de ascender un volcán, otros descubren que el verdadero lujo consiste en bajar el ritmo. En escuchar el rumor de un río cordillerano mientras el agua caliente libera la tensión del cuerpo. En caminar entre bosques húmedos después de una lluvia de invierno. En compartir una buena comida frente a una chimenea o contemplar el vapor que se mezcla con el paisaje.

Porque el invierno también puede vivirse desde la calma. Y en Pucón, esa calma nace desde las profundidades de la tierra, donde el calor del volcán sigue alimentando un patrimonio natural que convierte a agosto en el mes más cálido del sur de Chile.