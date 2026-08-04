¿Gestionas viajes de negocios? Conoce cómo facilitar el proceso con una agencia de viajes

Quien gestiona los viajes de negocios de una empresa suele conocer bien esta escena: un correo pidiendo cambiar un vuelo para el día siguiente, otro confirmando un hotel que aún no responde, una llamada de un colaborador que llegó a destino y no encuentra su reserva. Ninguna de esas tareas es, por separado, un problema grave. El desgaste aparece cuando se acumulan, semana tras semana, sin un proceso que las ordene.

El costo de improvisar

La mayoría de las empresas que gestionan sus viajes de forma interna no cuentan con una plataforma ni un criterio único para reservar. Cada área decide por su cuenta, según lo que encuentra disponible en el momento, sin comparar tarifas ni seguir una política definida. Esa dispersión tiene un efecto que solo se hace visible al revisar los números: gastos duplicados, tarifas más altas de las necesarias y un presupuesto que crece sin que nadie pueda explicar exactamente por qué.

A eso se suma otro problema, menos financiero pero igual de costoso: cuando algo falla durante el viaje, el colaborador no siempre sabe a quién recurrir. Sin un servicio de soporte definido, cada imprevisto termina resolviéndose desde cero, con quien esté disponible en ese momento.

Cuándo conviene apoyarse en una agencia de viajes especializada

No hay un momento exacto en que una empresa deba cambiar su forma de gestionar los viajes, pero sí existen señales que lo anticipan. “Vemos que el punto de quiebre llega cuando el volumen de viajes empieza a consumir tiempo desproporcionado de equipos que no son expertos en esto, o cuando la empresa comienza a operar en nuevas zonas geográficas y pierde control sobre tarifas, proveedores y cumplimiento de políticas”, explica Nelson Caro, Jefe de Nuevos Negocios de Turavion.

En ese punto, delegar la gestión en una agencia de viajes con experiencia corporativa deja de ser una opción secundaria y pasa a ser, más bien, una forma de recuperar tiempo interno que hoy se destina a tareas administrativas ajenas al negocio principal de la empresa.

Qué aporta un programa de viajes de negocios bien gestionado

Trabajar con un proveedor especializado cambia la forma en que se planifica, se coordina y se responde ante imprevistos. Según Caro, “un programa de viajes bien gestionado le da a la empresa tarifas preferentes por volumen, políticas de viaje claras y una reportería que permite ver exactamente en qué se gasta y por qué”. Sin embargo, el elemento que más valoran los clientes de Turavion no es ese ordenamiento financiero, sino algo más simple: “el beneficio más valorado por nuestros clientes es tener un solo punto de contacto: un contrato, una factura, un equipo que conoce su operación y responde cuando lo necesitan”.

Turavion, una agencia con más de 90 años de trayectoria

Turavion opera en la industria de viajes desde hace más de nueve décadas, un recorrido que le ha permitido especializarse en la gestión de viajes corporativos para empresas de distintos rubros. Desde 2018 forma parte de la red global FCM Travel, presente en más de 100 países, lo que suma a esa trayectoria local una capacidad de respuesta internacional.

Para quien administra los viajes de negocios de una empresa, contar con un aliado como Turavion significa dejar de resolver cada reserva o cada imprevisto de forma aislada. La diferencia no está solo en el ahorro de tiempo, sino en tener, finalmente, un proceso ordenado detrás de cada viaje.