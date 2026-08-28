El comercio, motor en tiempos de recesión

Chile entró en recesión técnica: el PIB cayó 0,2% interanual en el segundo trimestre, completando dos trimestres consecutivos en terreno negativo. A esto se suma un desempleo nacional de 9,4%, su nivel más alto en cinco años. Frente a este escenario, el comercio —el principal empleador del país— puede y debe ser parte central de la reactivación.

Los datos muestran, sin embargo, que ese rol hoy está en riesgo. En la Región Metropolitana las ventas minoristas cayeron 3,1% real anual en junio. En regiones el panorama es heterogéneo: Valparaíso avanzó apenas 1,9%, Biobío retrocedió 2,4% y La Araucanía profundizó su caída a 6,6% en el año, todo en un mercado laboral debilitado.

Por eso, el país debe tratar al comercio como un motor de reactivación. Eso significa avanzar decididamente en el proyecto de ley de reactivación del turismo, que devuelve el IVA a turistas extranjeros; en sanciones más efectivas frente al hurto reiterado y los llamados turbazos; y en fiscalización más intensiva contra el comercio ilícito y la falsificación.

También es clave avanzar en adaptabilidad laboral. El Gobierno ingresó con suma urgencia el proyecto de adaptabilidad laboral y nuevo estatuto para el turismo, que adapta la Ley de 40 Horas a la estacionalidad de hotelería, gastronomía y entretenimiento, distribuyendo la jornada en ciclos de hasta 52 semanas sin alterar el promedio legal anual. El comercio enfrenta una estacionalidad similar —CyberDay, el Día de la Madre o Navidad— y creemos que debiera contar con mecanismos equivalentes para recuperar competitividad y generar empleo formal en todo Chile.