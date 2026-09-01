Viajar en avión con mascotas: 4 recomendaciones para salir de Chile

En Chile, más del 86% de los hogares tiene al menos una mascota, de acuerdo con una encuesta realizada por Cadem. Además, un 92% de los consultados afirmó que considera a estos animales parte de su familia, por lo que para muchas personas viajar al extranjero también implica hacerlo junto a sus perros o gatos.

Ante el Travel Sale, que comenzó el lunes 31 de agosto y termina el miércoles 2 de septiembre, quienes estén pensando en viajar con sus mascotas deben considerar que existen distintos requisitos para trasladarlas fuera del país.

La documentación sanitaria, las exigencias del destino y las condiciones establecidas por cada aerolínea son algunos de los aspectos que se deben revisar antes de comprar el pasaje.

Recomendaciones para viajar en avión con mascotas

Desde Assist Card entregan cuatro recomendaciones para quienes planean viajar en avión con sus mascotas.

1. Llevar a la mascota al veterinario

El primer paso es realizar una revisión veterinaria antes del viaje. El objetivo es confirmar que las vacunas estén al día, verificar que se haya realizado la desparasitación correspondiente y determinar si el animal se encuentra en condiciones para viajar.

Además, el veterinario puede orientar sobre los requisitos sanitarios exigidos por el país de destino.

Los requisitos de ingreso de perros y gatos a distintos países pueden consultarse en el sitio del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

2. Revisar la documentación necesaria

Si la mascota aún no está inscrita, es necesario realizar el trámite en el Registro Nacional de Mascotas.

Para salir de Chile con perros y gatos también se requiere el Certificado Zoosanitario de Exportación (CZE), documento emitido por el SAG.

El CZE tiene un costo de 0,41 UTM, además de 0,22 UTM por cada documento adicional. Como su entrega no es inmediata, se recomienda solicitarlo con anticipación.

3. Consultar las condiciones de la aerolínea

Antes de comprar el pasaje, es importante consultar directamente con la aerolínea cuáles son sus condiciones para transportar mascotas.

Algunas compañías permiten que perros y gatos viajen en la cabina, mientras que otras establecen que deben hacerlo en la bodega o mediante servicios especiales de carga.

También pueden existir exigencias respecto de los elementos de seguridad, como la caja transportadora, arnés o bozal.

Las condiciones pueden variar entre aerolíneas e incluso según el tamaño, peso y características del animal, por lo que es recomendable confirmar esta información antes de realizar la reserva.

4. Evaluar una asistencia para mascotas

Otro aspecto que se puede considerar antes del viaje es contratar una asistencia para mascotas.

De acuerdo con Assist Card, la compañía cuenta con un adicional para animales que contempla gastos asociados a accidentes o enfermedades durante el viaje, con una cobertura de hasta US$1.000 y sin límite de edad de la mascota.

La cobertura y sus condiciones deben revisarse antes de contratar el servicio, considerando el destino, la duración del viaje y las necesidades del animal.

¿Qué revisar antes de viajar con una mascota?

Llevar a la mascota a una revisión veterinaria.

Verificar vacunas y desparasitación.

Revisar los requisitos sanitarios del país de destino.

Tener vigente la documentación necesaria.

Solicitar con anticipación el Certificado Zoosanitario de Exportación.

Consultar a la aerolínea sobre las condiciones para transportar mascotas.

Preparar la caja transportadora y otros elementos exigidos.

Evaluar una asistencia para mascotas.

Planificar estos aspectos con anticipación puede evitar inconvenientes al momento de abordar y durante el ingreso al país de destino. Para quienes estén considerando viajar durante las próximas semanas y aprovechar el Travel Sale, revisar los requisitos antes de comprar los pasajes permitirá organizar el viaje también pensando en las necesidades del animal.