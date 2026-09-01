Médico ejerció en Aysén por más de dos años sin aprobar su Eunacom

El médico cirujano Felipe Saavedra ejerció su profesión en la región de Aysén, por dos años y dos meses, sin contar la aprobación del Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom).

El profesional estudió y se tituló en la Universidad de Santiago de Chile. Luego, ejerció como segundo médico en la Posta de Salud Rural de Puerto Río Tranquilo, en la comuna de Río Ibáñez. En paralelo, realizó rondas médicas en las localidades de Puerto Sánchez y Bahía Murta, en la misma comuna, a más de 1.700 kilómetros al sur de Santiago y a 95 de Coyhaique, la capital regional.

De acuerdo a los antecedentes, Saavedra recibió cerca de 150 millones de pesos en sueldos, luego de ser contratado el 30 de enero de 2024. Su vínculo con la región no es únicamente por el ejercicio de la medicina, ya que Saavedra es hijo de Victoria Pinto, directora (s) del Hospital Regional de Coyhaique. Al mismo tiempo, existe una investigación de la Contraloría General de la República por otro episodio, donde el médico fue trasladado de urgencia en un avión ambulancia por más de 13 millones de pesos.

Saavedra estaba contratado en calidad de reemplazo y ya no trabaja en el Servicio de Salud Aysén, informó su director, Juan Pablo Bravo.

“Se realizó una revisión de todos los servicios de salud, donde nos percatamos que había dos médicos contratados sin Eunacom. Se procede inmediatamente a cortar sus contratos y se abre el proceso administrativo para identificar eventuales responsabilidades administrativas”, señaló el director. Esto, en referencia a una normativa que entró en vigencia en mayo de 2026 donde se impide que profesionales sin el Eunacom extiendan licencias médicas.

El Eunacom es el examen que establece requisitos para que los médicos se desempeñen en determinados ámbitos públicos. La Ley 20.621 señala que la salud pública no puede contratar a profesionales que no hayan obtenido el puntaje mínimo requerido y, aunque hay circunstancias especiales para contratar personas sin el examen aprobado como en alertas sanitarias, no es la norma; en este caso, no se identificó ninguna circunstancia posible.

El sumario administrativo ya está en curso y determinará las eventuales responsabilidades en contratar a Saavedra.