Desierto Florido 2026: la temporada que llevará nuevamente las miradas hacia Atacama

El Desierto Florido vuelve a transformar parte del paisaje de Atacama y este año las condiciones meteorológicas registradas durante el invierno permiten proyectar una temporada de floración de especial interés turístico.

El fenómeno podría abarcar una superficie de hasta 15.000 km², aunque su desarrollo dependerá de la evolución de las condiciones ambientales. La mayor diversidad y densidad de flores se espera entre fines de septiembre y mediados de octubre, período en que temperaturas, exposición solar y humedad aportada por la camanchaca serán determinantes para la evolución de la floración.

¿Cuándo se podrá ver el Desierto Florido 2026?

Las condiciones registradas durante el invierno han favorecido la germinación de distintas especies en la Región de Atacama. Según las proyecciones disponibles, la superficie que podría abarcar el fenómeno alcanzaría hasta 15.000 km².

Sin embargo, su extensión y duración no están definidas de antemano.

La evolución dependerá de factores ambientales como las temperaturas, la exposición solar y la humedad asociada a la camanchaca. El período en que se proyecta una mayor diversidad y densidad de flores corresponde a fines de septiembre y mediados de octubre.

Atacama más allá de las floraciones

La temporada del Desierto Florido también busca incentivar una mirada más amplia sobre los atractivos naturales, culturales y turísticos de la región.

En ese contexto, SERNATUR destaca especialmente el Destino Valle del Huasco y Cetáceos del Desierto, como parte de una propuesta que busca integrar la observación de las floraciones con otros paisajes y experiencias de Atacama.

Desde SERNATUR Región de Atacama, aseguran que “el Desierto Florido es una oportunidad para que Chile vuelva la mirada hacia Atacama y descubra la enorme diversidad de experiencias que ofrece nuestra región. Desde SERNATUR queremos promover una visita informada, segura y responsable, que permita disfrutar de este fenómeno natural y, al mismo tiempo, contribuir al desarrollo de los destinos y servicios turísticos locales”.

La presentación del Desierto Florido 2026 también contempla un espacio de encuentro entre actores públicos y privados vinculados a la actividad turística, con el objetivo de fortalecer la coordinación en torno al destino durante la temporada.

¿Cómo visitar el Desierto Florido sin dañar el ecosistema?

El aumento de visitantes durante la temporada implica también un desafío para la conservación del fenómeno. Por ello, SERNATUR llama a quienes planeen viajar a Atacama a informarse previamente y respetar las instrucciones de las autoridades y administradores de las áreas donde se desarrolla la floración.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

No pisar, cortar ni extraer flores o especies vegetales.

Transitar únicamente por caminos y senderos habilitados.

No ingresar con vehículos a las zonas donde se desarrolla la floración.

Retirar todos los residuos generados durante la visita.

Preferir servicios turísticos formales.

Seguir las indicaciones de las autoridades durante los desplazamientos por la región.

Estas medidas buscan reducir el impacto sobre un ecosistema considerado frágil. La conservación de las especies y de sus ciclos de desarrollo resulta fundamental para que el fenómeno pueda volver a manifestarse en futuras temporadas.

Un fenómeno condicionado por el clima

Aunque las condiciones registradas durante el invierno han favorecido la germinación, la evolución del Desierto Florido no depende únicamente de que aparezcan las primeras flores.

La temperatura, la exposición solar y la humedad aportada por la camanchaca pueden influir tanto en el desarrollo como en la duración de la floración. Por eso, las proyecciones para esta temporada corresponden a un escenario que puede variar según las condiciones ambientales.

El llamado de SERNATUR es, por tanto, a planificar la visita, mantenerse informado y recorrer los lugares habilitados sin intervenir las especies ni el entorno.

Así, bajo el concepto “Región de Atacama Florece y Chile se Maravilla”, la temporada 2026 busca poner en valor el Desierto Florido y, al mismo tiempo, promover una visita que contribuya al desarrollo de los destinos y servicios turísticos locales.