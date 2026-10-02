“Chile Potencia Turística”: lanzan acuerdo para impulsar el turismo como industria estratégica

Convertir al turismo en una industria estratégica para el desarrollo del país es el objetivo de “Chile Potencia Turística”, iniciativa presentada por Congreso Futuro junto a la Subsecretaría de Turismo. El acuerdo busca articular al Estado, el Congreso, las empresas, la academia, la sociedad civil y las comunidades para atraer inversiones, generar empleo de calidad y fortalecer las economías regionales.

La propuesta apunta a un turismo de alto valor que promueva una mayor permanencia de los visitantes y más actividad económica en los territorios, junto con la protección de la biodiversidad y beneficios duraderos para las comunidades.

El lanzamiento también dio inicio a la Mesa de Turismo de Proyecta Chile 2050, que trabajará durante un año en la definición de acuerdos, prioridades, responsables e hitos medibles para el sector.

Inversión, permisos y desarrollo regional

Durante la presentación, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, sostuvo que a Chile “le ha faltado transformar el turismo en una industria” y señaló la burocracia que enfrentan los proyectos turísticos como uno de los desafíos pendientes.

“Queremos que Chile Potencia Turística sea mucho más que un nombre bonito y, para lograrlo, el Gobierno tiene que hacer su parte: remover trabas, acelerar permisos, recuperar seguridad y generar las condiciones para que la inversión ocurra. Pero también necesitamos empresarios que inviertan, emprendedores que se atrevan y regiones que empujen sus proyectos, porque detrás de ellos hay empleo y nuevas oportunidades”, enfatizó.

La subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, destacó el potencial de las regiones y la necesidad de sostener una coordinación de largo plazo entre los distintos actores.

“Chile tiene todas las condiciones para transformarse en una potencia turística, pero para lograrlo necesitamos una mirada de largo plazo y el trabajo conjunto de todos los actores. Las 16 regiones tienen potencial turístico y hoy estamos trabajando para atraer más inversión, prepararnos para la temporada alta y avanzar en la desestacionalización. Además, el empleo en el sector creció un 5,7% respecto del mismo período del año anterior, reafirmando su relevancia como generador de oportunidades”.

El turismo en la estrategia de desarrollo

La iniciativa plantea dar al turismo una jerarquía comparable a la minería o la energía, considerando su capacidad para generar empleo, atraer inversión y contribuir al desarrollo territorial.

Guido Girardi, vicepresidente ejecutivo de Fundación Encuentros del Futuro y cofundador de Congreso Futuro, señaló que “los países que se anticipan son los que aprovechan las grandes transformaciones. Tenemos la oportunidad extraordinaria de convertir el turismo en un proyecto de desarrollo estratégico, tan importante como la minería y la energía, capaz de generar empleo, identidad, inversión y desarrollo territorial, pero también de fortalecer nuestra presencia geopolítica y poner en valor activos únicos como la Patagonia y la Antártica”.

Desde el sector privado, el gerente general de Copec, Arturo Natho, abordó las posibilidades de crecimiento de la actividad y su impacto en las comunidades.

“Hablar de Chile Potencia Turística pone una ambición y un sueño: desarrollar el enorme potencial turístico que tenemos y transformarlo en una industria capaz de llegar a representar un 10% del PIB, favoreciendo a las regiones y comunidades a lo largo de todo el país. Para Copec es muy motivador poder ser parte de este proyecto y contribuir a impulsarlo”.

Los cielos del norte como patrimonio turístico

La presentación se realizó en las oficinas del Observatorio Europeo Austral (ESO) en Chile, organización que desarrolla investigación astronómica desde el desierto de Atacama. La actividad también puso el foco en las oportunidades del turismo científico y el astroturismo.

Itziar de Gregorio-Monsalvo, representante de ESO en Chile, vinculó ese potencial con la protección de los cielos nocturnos del país.

“el aporte de ESO en Chile trasciende la investigación científica de vanguardia. Trabajamos de la mano con nuestro Estado Anfitrión para poner en valor la calidad excepcional de sus cielos nocturnos, un pilar fundamental para el astroturismo. Resguardar la pureza de los cielos del norte de Chile no es solo vital para asegurar el futuro de las observaciones astronómicas; es un patrimonio que puede catapultar a Chile como potencia de turismo sustentable de categoría mundial”.

La jornada incluyó una charla de Lea Giménez, representante del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en Chile, y el panel “El itinerario hacia la próxima gran industria de Chile”.

La conversación fue moderada por Gonzalo Muñoz, Champion de Alto Nivel para la Acción Climática de la COP25 y cofundador de AmbitionLoop. Participaron Arturo Natho; Felipe Howard, socio fundador de Latitud 90, Southbound y Patagonia Camp; Ignacio Salazar Vicuña, gerente general de Territoria; y Elvira Chadwick, socióloga, investigadora y directora de AIM Chile.

Un año para definir la hoja de ruta

La Mesa de Turismo será el espacio encargado de traducir los objetivos del acuerdo en una propuesta de trabajo. Su creación se enmarca en Proyecta Chile 2050, iniciativa de Fundación Encuentros del Futuro que busca construir una visión compartida para orientar las decisiones del país frente a las transformaciones de las próximas décadas.

Durante un año, la mesa definirá prioridades, compromisos y mecanismos para medir los avances. Sus resultados serán presentados en Congreso Futuro Turismo 2027, con el propósito de establecer una hoja de ruta de largo plazo para la industria.