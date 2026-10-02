Aunque las Fiestas Patrias ya quedaron atrás, el calendario todavía guarda algunas fechas que pueden convertirse en una oportunidad para viajar fuera del país durante el último trimestre de 2026.

Entre octubre y diciembre quedan tres posibilidades para extender el descanso: el feriado del lunes 12 de octubre, el “sándwich” que puede formarse en torno al martes 8 de diciembre y Navidad, que este año caerá viernes.

Octubre: el primer fin de semana largo que queda

La primera fecha está próxima. El lunes 12 de octubre será feriado por el Encuentro de Dos Mundos, dando paso a un fin de semana largo que puede ser aprovechado para una salida fuera de Chile.

De acuerdo con las cifras de la Junta de Aeronáutica Civil, Lima, Buenos Aires y Sao Paulo fueron los destinos preferidos por los chilenos durante los últimos tres meses de 2025.

Lima encabezó las salidas, con 211.712 pasajeros, seguida de Buenos Aires, con 196.954, y Sao Paulo, con 138.872 turistas. En el caso de esta última ciudad, una parte de los viajeros la utilizó como punto de llegada para continuar hacia otros lugares de Brasil.

Diciembre ofrece otra posibilidad para extender el descanso

El siguiente feriado será el martes 8 de diciembre, correspondiente a la Inmaculada Concepción. A diferencia del 12 de octubre, esta fecha no genera por sí sola un fin de semana largo.

Sin embargo, quienes tengan la posibilidad de tomarse libre el lunes 7 de diciembre podrán unirlo con el feriado del martes y el fin de semana anterior, formando uno de los llamados “sándwich”.

Esta alternativa puede convertirse en otra oportunidad para planificar una escapada internacional antes de que termine el año.

Navidad también permitirá viajar

La última posibilidad llegará con Navidad. El 25 de diciembre caerá viernes, por lo que el feriado quedará inmediatamente conectado con el sábado y domingo.

De esta manera, la celebración permitirá contar con un período de descanso más extenso de lo habitual, tanto para reunirse en familia como para considerar un viaje a algún destino cercano.

Lima, Buenos Aires y Sao Paulo, entre las opciones con mayor movimiento

Los datos de la Junta de Aeronáutica Civil entregados como referencia muestran que tres ciudades sudamericanas concentraron las principales salidas de viajeros chilenos durante el último trimestre de 2025.

Lima registró 211.712 pasajeros, mientras que Buenos Aires alcanzó 196.954. En tercer lugar se ubicó Sao Paulo, con 138.872 turistas.

Las cifras corresponden al último trimestre de 2025 y sirven como referencia sobre los destinos internacionales con mayor flujo de pasajeros desde Chile durante ese período.

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integral al viajero.

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