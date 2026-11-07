Proyecto del Parque Nacional Cabo Froward recibe nuevas hectáreas para su creación

Este martes, los ministerios de Bienes Nacionales y Medio Ambiente, junto al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), firmaron un nuevo acuerdo con la fundación liderada por Kristine Tompkins, que contempla la donación de 22 hectáreas adicionales. La iniciativa busca concretar la creación del parque en la Región de Magallanes, proceso que fue reactivado en octubre mediante una nueva consulta indígena.

Este martes se concretó un nuevo avance en el proceso de creación del Parque Nacional Cabo Froward, ubicado en la Región de Magallanes. Los ministerios de Bienes Nacionales y Medio Ambiente, junto al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), suscribieron un acuerdo con la fundación Rewilding Chile, organización que ha aportado la mayor parte de los terrenos destinados a conformar esta futura área protegida.

El nuevo convenio considera la donación de 22 hectáreas adicionales por parte de la fundación, que se suman a las 127 mil hectáreas entregadas al Estado en 2024, durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric. La iniciativa buscaba convertir estos terrenos, ubicados en el extremo austral del continente americano, en un nuevo parque nacional.

Sin embargo, su creación no logró concretarse durante la administración anterior, debido a dificultades surgidas en el proceso de consulta indígena. Frente a este escenario, el actual Ejecutivo retomó el procedimiento el pasado 20 de octubre, con el inicio de una nueva consulta.

La superficie proyectada y el aporte de los terrenos

La ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, destacó la importancia del acuerdo para avanzar en la materialización de esta área protegida, cuya superficie proyectada alcanza las 183 mil 45 hectáreas en la comuna de Punta Arenas.

“De ellas, 149 mil 635 corresponden a la donación de la Fundación Rewilding Chile —es decir, más del 80% del Parque Nacional se va a formar con terrenos donados por la Fundación Rewilding— y 33 mil 410 van a ser el aporte fiscal. Es una colaboración que suma tierras y capacidades para proteger un patrimonio que será de todos los chilenos”, agregó.

Por su parte, la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, relevó el valor ecológico de los territorios que se busca proteger y su contribución a la conservación de la biodiversidad nacional.

“la creación del Parque Nacional Cabo Froward es una oportunidad para avanzar en la protección de ecosistemas únicos de nuestro país, como los bosques subantárticos y las turberas, que poseen un enorme valor ecológico”.

“Como Ministerio del Medio Ambiente, hemos reactivado el proceso de creación de este parque, que actualmente se encuentra en etapa de consulta indígena, porque queremos avanzar con responsabilidad, respetando cada una de las etapas y asegurando que esta protección sea permanente para las futuras generaciones”, agregó.

En tanto, la presidenta de Rewilding Chile, Kristine Tompkins, destacó la importancia de la colaboración entre el sector público y privado para impulsar iniciativas de conservación.

“es un hecho” que “si un país quiere proteger las joyas que tiene, requiere un enlace entre el área pública y la privada”. “Este es un caso, el Cabo Froward, de un sueño no solamente del gobierno acá en Santiago, sino que del gobierno en Punta Arenas, de las comunidades locales”, agregó.

Biodiversidad y ecosistemas que busca resguardar el parque

De acuerdo con lo informado por el Ejecutivo, el futuro Parque Nacional Cabo Froward permitirá proteger una diversidad de ambientes naturales, entre ellos antiguos bosques subantárticos, la conífera más austral del planeta y extensas superficies de turberas.

Estos últimos ecosistemas cumplen un papel relevante en la captura y almacenamiento de carbono, mientras que el territorio también constituye uno de los últimos hábitats continentales del huemul.

A ello se suma su cercanía con el sitio de nidificación más austral del canquén colorado. Ambas especies se encuentran en peligro de extinción, por lo que la protección de estos espacios representa un componente relevante de los esfuerzos de conservación.

Finalmente, la ministra Catalina Parot anunció que el 8 de octubre del próximo año se firmará el decreto que dará origen al nuevo Parque Nacional Cabo Froward.