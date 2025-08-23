Parque Corcovado: el turismo amenaza a una de las reservas naturales más valiosas del mundo

“Una vez un puma me acechó cuando era guardabosques”, relata Danny Herrara Badilla mientras caminamos por una trocha en la enmarañada jungla del Parque Nacional Corcovado de Costa Rica.

El sol se filtra entre las copas de los árboles. Por encima puedo escuchar el cotorreo de las tangaras, el repiqueteo de los tucanes y el estruendo lejano de un momoto. A mi izquierda se ven destellos del océano a través de los troncos y un coatí con cola de rayas se mueve entre la maleza.

“En realidad, no son los felinos los que deben preocuparte”, indica Herrera a medida que salimos al lado de una desembocadura. “Los pecaríes barbiblancos son realmente peligrosos. Y las culebras. Tenemos muchas culebras venenosas. Y escorpiones. Algunas arañas. Ah, sí, y cocodrilos”.

Señala al otro lado del río. Un corpulento cocodrilo marino reposa en la orilla opuesta; su mandíbula está congelada en una sonrisa reptiliana. “Está esperando el desayuno”, dice Herrera. “Lo que me recuerda: tengo hambre”.

Nos sentamos en un tronco y empezamos a comer nuestro refrigerio, tacos y plátanos, mientras escuchamos la algarabía de las guacamayas rojas en lo alto de las ramas. Aparte de nosotros no hay un alma alrededor.

He estado en Corcovado sólo dos días, pero eso es suficiente para entender lo que es este sitio silvestre.

Abarca unos 424 kilómetros cuadrados de la península de Osa, un remoto trozo de tierra en el extremo suroccidente de Costa Rica y contiene la mayor área de bosque tropical primario en la costa pacífica de Centroamérica. Ubicado entre el océano Pacífico al oeste y el profundo golfo Dulce al este, es un vasto refugio de vida silvestre; es más una isla que una península.

Alrededor de 500 especies arbóreas, 400 tipos de aves, 116 de reptiles, unas 6.000 especies de insectos y 140 de mamíferos se pueden encontrar aquí, así como el tapir de Baird y el águila arpía, ambos en peligro de extinción.