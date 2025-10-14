Pucón es nominado como Mejor Destino Regional de Turismo Aventura en los World Travel Awards 2025

Por primera vez en la historia, los World Travel Awards (WTA), conocidos mundialmente como los “Óscar del Turismo”, han incorporado una categoría regional dedicada al turismo de aventura, y Pucón ha sido nominado como “Mejor Destino Regional de Turismo Aventura”, consolidando su reputación como la capital chilena de la adrenalina y la naturaleza.

La noticia llega tras un año histórico para Chile en estos prestigiosos premios, luego de haberse alzado con cinco galardones en la edición sudamericana 2025. Ahora, el país compite en siete categorías globales, entre ellas “Mejor Destino Mundial de Turismo Aventura”, “Mejor Destino Verde del Mundo” y “Mejor Destino Urbano Líder: Santiago”.

Pero la nominación de Pucón marca un hito. Esta es la primera vez que los WTA entregan un reconocimiento regional en el rubro de aventura, y la comuna lacustre se posiciona como la favorita gracias a su variada oferta, que abarca 21 de las 24 actividades de turismo aventura registradas en la ley de turismo. Desde hace años, Pucón ha sido reconocida como la capital del turismo aventura por su geografía única y su diversidad natural, y hoy su reputación ha escalado hasta las esferas más altas de la industria turística del mundo.

Adrenalina y naturaleza

“Pucón es un imperdible mundial gracias a su geografía, estamos rodeados de ríos, lagos, bosques y volcanes que permiten hacer muchas actividades en una sola jornada. Por ejemplo, en la mañana puedes hacer trekking, luego rafting y en la noche terminar con unas termas. Y para nosotras, que practicamos un deporte que es destacado en el rubro de la aventura como el rafting, es un gran orgullo esta nominación y refuerza que nuestra tierra y nuestros ríos son uno de los mejores a nivel mundial”, asegura Yarela Muñoz, capitana del equipo de rafting femenino Las Loicas, oriundas de Pucón.

Y es que esta nueva categoría regional destacada por los WTA 2025, es un reconocimiento que premia a los territorios que mejor representan la fusión entre naturaleza, deporte y emoción, característica que Pucón cumple en todos los ámbitos.

“Queremos que el mundo reconozca lo que aquí vivimos todos los días en torno al turismo: que Pucón es una joya natural para los amantes de la aventura. Esta nominación refleja el trabajo de años por consolidar un destino seguro que vibra con la montaña, los ríos, los bosques y la energía de su gente, así como el trabajo público-privado por tener servicios turísticos que respeten el medio ambiente y entreguen experiencias inolvidables”, señaló el alcalde Pucón Sebastián Álvarez.

Y no es para menos, rodeada de lagos, volcanes y ríos de clase mundial, Pucón ofrece el escenario perfecto para la acción: el ascenso al volcán Villarrica, rafting en el río Trancura, kayak, esquí, canopy, trekking y termas naturales. Todas estas acciones están reguladas por una ordenanza donde se constata la seguridad de cada empresa, esto convierte a la comuna en un verdadero gimnasio al aire libre para quienes buscan adrenalina y contacto con la naturaleza.

“Estar nominados en los WTA, una distinción reconocida a nivel mundial, es una gran satisfacción para todos quienes viven, visitan y quieren a nuestra comuna, y todas las bellezas naturales que nos rodea”, afirma el edil, quien llama a elegir a la comuna en el concurso de votación online que estará abierta hasta el 26 de octubre.

¿Cómo votar? ¡Simple! ingresa a https://www.worldtravelawards.com/vote-for-pucon-chile-worlds-leading-regional-adventure-tourism-destination-2025 y vota por Pucón en la categoría “Mejor Destino Regional de Turismo Aventura”, y también entrega tu apoyo a Chile en el resto de nominaciones, ayudando así a que Chile no pierda su liderazgo mundial en turismo.